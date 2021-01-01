В Ненецком округе произошла утечка нефти на Харьягинском месторождении

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

«Место утечки нефтесодержащей жидкости находится на безопасном расстоянии от населенных пунктов и водных объектов. Причины прорыва трубы и масштабы последствий уточняются», — говорится в сообщении.

Также со ссылкой на компанию «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщается, что на место происшествия направлены формирования для ликвидации последствия разгерметизации трубы.

Как заявил губернатор округа Юрий Бездудный, для установки причин происшествия на место направлена межведомственная группа. Она также зафиксирует масштаб загрязнения.