Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 13:25
Партия на двоих: Денис Родькин и Элеонора Севенард о классике балета РБК Cтиль и Louis Vuitton, 21:44 В Ненецком округе произошла утечка нефти на Харьягинском месторождении Общество, 21:23 ВОЗ сообщила о выявлении нового штамма COVID-19 в восьми странах Общество, 21:21 Уместно, расслабленно и стильно: как одеться для загородной поездки РБК и ЦУМ, 21:14 Кравцов допустил очное обучение школьников Москвы после Нового года Общество, 21:09 Фигуристка Щербакова не планирует сниматься с ЧР из-за пневмонии Спорт, 20:54 Турция обязала авиапассажиров иметь отрицательный тест на COVID-19 Общество, 20:49 Правила жизни практикующего архитектора Марко Михича-Ефтича РБК Cтиль и Philips, 20:45 Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле Политика, 20:44 В «Локомотиве» опровергли переговоры с бывшим гендиректором «Спартака» Спорт, 20:39 В Петербурге установили потушивших снежками Вечный огонь хулиганов Общество, 20:35 Соболь задержали на двое суток и доставили в изолятор Общество, 20:33 КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит» после потасовки фанатов Спорт, 20:30 В Москве находившийся в розыске бросился из окна при задержании и погиб Общество, 20:29
Общество ,  
0 

В Ненецком округе произошла утечка нефти на Харьягинском месторождении

ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 108 +0,05% Купить
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

«Место утечки нефтесодержащей жидкости находится на безопасном расстоянии от населенных пунктов и водных объектов. Причины прорыва трубы и масштабы последствий уточняются», — говорится в сообщении.

Также со ссылкой на компанию «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщается, что на место происшествия направлены формирования для ликвидации последствия разгерметизации трубы.

ЛУКОЙЛ сообщил о разливе менее 1 т нефти на месторождении в НАО
Общество
Фото:juri_bezdudnyi / VK

Как заявил губернатор округа Юрий Бездудный, для установки причин происшествия на место направлена межведомственная группа. Она также зафиксирует масштаб загрязнения.

В октябре на Харьягинском месторождении произошел разлив менее 1 т нефти. Тогда «ЛУКОЙЛ» предпринял все необходимые оперативные действия и проинформировал госорганы. В ликвидации последствий инцидента задействованы 150 сотрудников нефтяной компании и около 30 единиц техники.

Ненецкий автономный округ разлив нефти «ЛУКОЙЛ»
Материалы по теме
На нефтяной шахте ЛУКОЙЛа в Коми произошел пожар
Общество
ЛУКОЙЛ сообщил о разливе менее 1 т нефти на месторождении в НАО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter