Минэнерго оценило эффект для бюджета от сделки ОПЕК+

За три года сделка ОПЕК+, в рамках которой 24 ведущих производителя нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, сокращают добычу, принесла российскому бюджету дополнительно 6,2 трлн руб. доходов, подсчитало Минэнерго

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

По оценкам Минэнерго, благодаря сделке ОПЕК+ и сопровождающему ее росту цен на нефть российский бюджет получил за три года (2017–2019 годы) 6,2 трлн руб. дополнительных доходов, заявил в интервью РБК министр энергетики Александр Новак.

В конце 2016 года 24 страны — крупнейшие производители нефти, включая страны ОПЕК и Россию (ОПЕК+), — договорились с начала 2017 года снизить добычу на 1,8 млн барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года, чтобы поддержать цены на нефть. С тех пор они неоднократно продлевали действие сделки, меняя ее параметры в зависимости от ситуации на рынке. Например, в июне 2018 года участники соглашения решили увеличить добычу на 1 млн барр. в сутки из-за резкого падения производства в Венесуэле. А в декабре 2019 года страны ОПЕК+, напротив, решили сократить добычу на дополнительные 500 тыс. барр. в сутки.

Последнее решение о дополнительном сокращении добычи совпало с подготовкой к первичному размещению на бирже (IPO) крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, которую оценили в рекордные $2 трлн. Но это скорее совпадение, утверждает Новак. «Мы еще летом обсуждали, что нужно будет увеличить сокращение добычи, так как в первом квартале 2020 года может случиться падение спроса и на рынке возникнет профицит нефти. Сократить добычу предлагали министры разных стран, в том числе и Саудовской Аравии, но это было общее решение. Никто не знал, что именно в декабре пройдет IPO Saudi Aramco», — пояснил российский министр энергетики.

По данным исследовательской компании IHS Markit, за три года участия в сделке ОПЕК+ Россия значительно нарастила объем резервных нефтяных скважин, которые можно быстро «включить», чтобы начать дополнительную добычу нефти. Объем такой «резервной» нефти оценивается примерно в 500 тыс. барр. в сутки. «Учитывая сделку ОПЕК+, нефтяникам пришлось скорректировать свои прежние показатели. Но в случае необходимости при возникновении дополнительного спроса на рынке Россия имеет потенциал для наращивания добычи как раз с целью балансировки, сохранения комфортного уровня цен и энергетической безопасности наших партнеров», — отметил Новак.

Средняя цена на нефть марки Brent в 2019 году составила около $64 за баррель.