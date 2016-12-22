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Железнодорожники попросили Медведева снизить государственное давление
Бизнес, 26 дек, 20:00
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Железнодорожники попросили Медведева снизить государственное давление
Крупнейшие железнодорожные операторы попросили премьера снизить административное давление на отрасль, вызванное дефицитом вагонов. Иначе это деформирует рынок, предупредили они
Фото: Олег Яковлев / РБК

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), в который входят крупнейшие государственные и частные компании, предложил председателю правительства Дмитрию Медведеву «снизить административное давление на бизнес», чтобы не допустить необоснованное вмешательство государства в деятельность компаний. Об этом говорится в письме исполнительного директора Алексея Дружинина, отправленном премьеру 22 декабря. У РБК есть копия письма, Дружинин подтвердил его подлинность.

Железнодорожники пожаловались Медведеву из-за озабоченности последними инициативами Федеральной антимонопольной службы (ФАС), направленными на введение госрегулирования (в том числе ценового), а также разного рода не основанных на законе поведенческих условий в отношении услуг по предоставлению вагонов, пояснил РБК Дружинин. Если эти инициативы будут реализованы, указывается в письме, то они «деформируют рынок».

Предложения ФАС по регулированию рынка подвижного состава начали появляться осенью текущего года года после того, как в нескольких регионах грузоотправители столкнулись с дефицитом вагонов. На нехватку подвижного состава жаловались, в частности, главы Санкт-Петербурга, Карелии и Амурской области. «Опора России» и вовсе заявляла о возможности массовых банкротств малых и средних предприятий из-за нехватки подвижного состава. Для того чтобы решить вопрос дефицита, ФАС предложила создать резервный парк, формировать индекс цен на вагоны, вводить надбавки на порожний пробег, вернуться к регулированию цен частных операторов и т.д.

Кто входит в союз

Некоммерческая организация «Союз операторов железнодорожного транспорта» была создана в 2009 году. Сейчас в нее входят 29 операторов, включая Первую грузовую компанию Владимира Лисина, «Нефтетранссервис» братьев Вячеслава и Вадима Аминовых, «Трансойл» Геннадия Тимченко, государственные Федеральная грузовая компания и «Трансконтейнер», а также «ЛУКОЙЛ-Транс», «Газпромтранс», «Совфрахт» и т.д.

В письме операторы просят Медведева, чтобы в будущем регуляторы «широко обсуждали» любые решения, затрагивающие грузоотправителей, операторов и иных владельцев вагонов (часть мер ФАС предписала выполнить РЖД без согласования с другими заинтересованными министерствами вопреки поручению Медведева). Они также предлагают не распространять на операторский рынок регулирование, которое действует в отношении субъектов естественных монополий (установление тарифов, регулирование цен и т.д.).

Еще один пункт письма касается электронной площадки «Грузовые перевозки» РЖД, на которой операторы могут предоставлять вагоны клиентам в онлайн-режиме. Сейчас это делается добровольно. СОЖТ просит правительство сохранить такой подход и не принуждать участвовать в этой торговой площадке путем дискриминационных мер, например штрафуя тех, кто не пользуется этой площадкой.

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Однако ранее Медведев заявлял, что операторов нужно заставлять использовать электронную площадку с помощью экономических стимулов и штрафов. «Если используется электронная площадка и все это происходит по тем правилам, которые действуют, никакой повышенной платы взиматься не будет (за порожний пробег). А если это происходит на каких-то иных принципах — а там много непрозрачности, скажем откровенно, мути, — то можно будет использовать штраф в размере до 5% за порожний пробег», — говорил он.

Операторы указывают, что 90% перевозок осуществляется по долгосрочным контрактам, поэтому электронная торговая площадка может быть лишь дополнительным каналом продаж, а не основным, говорится в письме.

Операторы также раскритиковали предписание ФАС по раскрытию данных местонахождения порожних вагонов и их собственника в рамках торговой площадки, поскольку это противоречит политике государства в области национальной безопасности: «Другие страны смогут отслеживать расположение, например, вагонов и грузов тех компаний, которые внесены в «санкционные списки», предупреждают авторы письма. Среди членов СОЖТ таким статусом обладает «Совфрахт».

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СОЖТ в письме объясняет, что сейчас операторы работают в условиях рыночной конкуренции и это является «одним из значимых достижений структурной реформы железнодорожного транспорта» (до реформы все вагоны находились в собственности РЖД). По данным союза, общий объем частных инвестиций в вагонный парк за все время реформы, которая длится более 15 лет, оценивается в 1,1 трлн руб.

ФАС будет продолжать осуществлять мониторинг цен на вагоны в рамках своих законных полномочий, сказала РБК представитель ФАС. А вопрос развития электронных сервисов (включающих электронную площадку), позволяющих заказывать перевозку грузов онлайн, без личных контактов с персоналом РЖД и операторами, «определен в указе президента по развитию конкуренции», добавила она. В пресс-службе правительства на запрос РБК пока не ответили.

Автор: Василий Маринин.
Теги: ПГК , железная дорога , Дмиирий Медведев , давление на бизнес , Трансойл
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