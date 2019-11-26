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Расходы на покупку дорогих квартир в Москве за год превысят 80 млрд руб.
На покупку элитного и премиального жилья в столице по итогам 2019 года будет потрачено ₽82 млрд — рекордный показатель за последние пять лет, прогнозируют аналитики Knight Frank. Средний бюджет сделки составил ₽85 млн
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank подвели предварительные итоги года на первичном рынке элитной и премиальной недвижимости Москвы. По их прогнозам, покупатели высокобюджетного жилья за год потратят на квартиры и апартаменты более 82 млрд руб. Это рекордный показатель за последние пять лет: в прошлом году траты в этой категории были на 6% меньше, в 2017-м — на 23%.

Общее количество сделок превысит прошлогодний показатель на 1–2% и составит около 1,1 тыс. договоров, подсчитали в Knight Frank. Из них 25% придется на элитный сегмент и 75% — на премиум.

Чем элитная недвижимость отличается от премиальной

В Knight Frank высокобюджетные квартиры в столице разделяются на два класса: элитный и премиум. Среди отличительных критериев, например, следующие:

  • Элитная недвижимость находится в пределах Центрального административного округа (ЦАО), на этаже расположено не больше четырех квартир, высота потолков начинается от 3,2 м, а средняя площадь — от 110 кв. м.
  • Премиальная недвижимость может находиться и за пределами ЦАО, но предпочтительно в границах Третьего транспортного кольца, а также в Западном административном округе (Раменки, Дорогомилово); квартир на этаже — до шести (в редких случаях до восьми), потолки — от 3 м, средняя площадь — от 90 кв. м.

Емкость рынка остается на прежнем уровне, поскольку количество состоятельных людей в России стабильно не меняется в течение нескольких лет, говорит директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев. По данным Weath Report 2019, составленного Knight Frank, в России живут 1292 человека, у каждого из которых размер активов превышает $30 млн. В Росстате подсчитали, что в России живут 11 тыс. человек с официальной зарплатой свыше 1 млн руб. в месяц.

Как изменились цены

  • Средневзвешенная цена 1 кв. м дорогого жилья в Москве в этом году составит 812 тыс. руб. (+3% к 2018-му). В элитном сегменте стоимость 1 кв. м выросла на 16%, до 1,15 млн руб., что является максимальным значением за последние четыре года. Этот рост аналитики связывают с увеличением стадии строительной готовности проектов и выходом нового предложения по высокой цене.
  • Средний бюджет сделки вырос на 20% по отношению к прошлому году и составил 85 млн руб. В элитном сегменте квартиры в среднем продавались за 154 млн руб. (+29% к прошлому году), а в в премиум-классе — до 60 млн руб. за лот (+11%).
  • Спрос на покупку квартир стоимостью от 200 млн руб. за год вырос в полтора раза: 65 сделок в 2019 году против 43 в 2018 году. По данным Knight Frank, в этом ценовом диапазоне предпочтение отдают пентхаусам, таунхаусам, двухуровневым квартирам и лотам с террасами. Всего сделки с таким бюджетом составили 7% от всех проданных квартир и апартаментов (4% в 2018 году).
  • Средняя площадь купленных квартир в сравнении с 2018 годом в элитном сегменте увеличилась на 13%, до 167 кв. м, в премиум-классе — на 6%, до 105 кв. м.
  • Среди всех квартир и апартаментов в продаже на объекты с отделкой пришлось 48%. Увеличился и спрос на квартиры и апартаменты, готовые к проживанию: каждый третий лот был продан с отделкой (годом ранее — не более 24% от общего объема сделок, а в 2017 году — 19%).

Сколько строится квартир

  • Общее число квартир и апартаментов в продаже по итогам 2019 года составит около 2,5 тыс. лотов, что на 16% больше значения на конец 2018 года. В элитном классе в продаже находится около 770 лотов (-7%), а в премиум-классе — 1750 лотов (+30%). Суммарная площадь предложения дорогого жилья составляет почти 300 тыс. кв. м, превышая значение 2018 года на 10 п.п.
  • Самым популярным районом для дорогих новостроек остались Хамовники, где было продано 19% квартир. В 2018-м на этот район пришлось 23% сделок в элитном и премиальном сегменте. На 5 п.п. увеличилась доля Пресненского района (до 16%).
  • За неполный 2019 год старт продаж был объявлен в 17 жилых комплексах, в которых расположено около 2,3 тыс. квартир и апартаментов (но на рынок выведен еще не весь этот объем). За 2018 год на рынок вышли 21 новый проект и одна новая очередь в реализуемом объекте; в них расположено 1060 квартир и апартаментов.
  • Развивается формат закрытых продаж: семь из 17 новых объектов продается без предложения широкому кругу покупателей. В 2018 году в формате закрытых продаж на рынок вышло 290 квартир и апартаментов, а в 2019 году — уже 490 лотов.
Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, элитная недвижимость, Москва
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