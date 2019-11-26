Расходы на покупку дорогих квартир в Москве за год превысят 80 млрд руб.

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank подвели предварительные итоги года на первичном рынке элитной и премиальной недвижимости Москвы. По их прогнозам, покупатели высокобюджетного жилья за год потратят на квартиры и апартаменты более 82 млрд руб. Это рекордный показатель за последние пять лет: в прошлом году траты в этой категории были на 6% меньше, в 2017-м — на 23%.
Общее количество сделок превысит прошлогодний показатель на 1–2% и составит около 1,1 тыс. договоров, подсчитали в Knight Frank. Из них 25% придется на элитный сегмент и 75% — на премиум.
Чем элитная недвижимость отличается от премиальной
В Knight Frank высокобюджетные квартиры в столице разделяются на два класса: элитный и премиум. Среди отличительных критериев, например, следующие:
- Элитная недвижимость находится в пределах Центрального административного округа (ЦАО), на этаже расположено не больше четырех квартир, высота потолков начинается от 3,2 м, а средняя площадь — от 110 кв. м.
- Премиальная недвижимость может находиться и за пределами ЦАО, но предпочтительно в границах Третьего транспортного кольца, а также в Западном административном округе (Раменки, Дорогомилово); квартир на этаже — до шести (в редких случаях до восьми), потолки — от 3 м, средняя площадь — от 90 кв. м.