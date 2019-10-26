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Телеведущий Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА «Россия сегодня» сменил на посту председателя совета организации бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Киселеву принадлежит винодельческое хозяйство Cock t'est belle в Крыму
Дмитрий Киселев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Председателем совета Союза виноградарей и виноделов России избран телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Как сообщает корреспондент РБК, об этом на ежегодном собрании организации в Массандре объявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, который руководил советом ранее.

«Совет проголосовал, чтобы Дмитрий Киселев заменил меня, — заявил Титов. — Дмитрий Константинович Киселев — сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, да и сами понимаете его возможности на телевидении».

Как сообщил бизнес-омбудсмен, какое-то время назад он подал заявление, чтобы его освободили от должности председателя совета. «Заниматься этим направлением должны люди, которые могут ежедневно уделять внимание, —пояснил он. — Дело борьбы за права предпринимателей продолжается, и у меня прибавляется много работы».

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По словам Титова, Союзу виноградарей не хватало человека, «который будет работать в области общественного мнения, позиционирования и маркетологии». «Мы увидели фильм в Госдуме, который хорошо рассказывает о российском виноделии, ставит важные вопросы, и увидели потенциально нового винодела — Дмитрия Киселева», — продолжил Титов.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что Киселев производит шампанское в Крыму — телеведущему принадлежит винодельческое хозяйство Cock t'est belle. «Наш конкурент — «Абрау Дюрсо». Кстати, очень хорошее шампанское», — отметил Титов.

Фильм Киселева «Хватит травить народ» об истории и потенциале российского виноделия был показан в Госдуме 16 октября в рамках совещания по развитию виноградарства. По словам гендиректора МИА «Россия сегодня», в картине идет речь «об исторической возможности, которая была упущена в XX веке, но вновь появилась сейчас», а также о вкладе князя Льва Голицына в развитие российского виноделия и о разработанном им законе «О виноградном вине».

Авторы: Анна Левинская, Наталия Анисимова
Теги: Союз виноделов, Дмитрий Киселев, Борис Титов
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