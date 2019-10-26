Телеведущий Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Гендиректор МИА «Россия сегодня» сменил на посту председателя совета организации бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Киселеву принадлежит винодельческое хозяйство Cock t'est belle в Крыму

Дмитрий Киселев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Председателем совета Союза виноградарей и виноделов России избран телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Как сообщает корреспондент РБК, об этом на ежегодном собрании организации в Массандре объявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, который руководил советом ранее.

«Совет проголосовал, чтобы Дмитрий Киселев заменил меня, — заявил Титов. — Дмитрий Константинович Киселев — сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, да и сами понимаете его возможности на телевидении».

Как сообщил бизнес-омбудсмен, какое-то время назад он подал заявление, чтобы его освободили от должности председателя совета. «Заниматься этим направлением должны люди, которые могут ежедневно уделять внимание, —пояснил он. — Дело борьбы за права предпринимателей продолжается, и у меня прибавляется много работы».

По словам Титова, Союзу виноградарей не хватало человека, «который будет работать в области общественного мнения, позиционирования и маркетологии». «Мы увидели фильм в Госдуме, который хорошо рассказывает о российском виноделии, ставит важные вопросы, и увидели потенциально нового винодела — Дмитрия Киселева», — продолжил Титов.