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Власти США отложили уход KFC из России из-за взносов в бюджет

OFAC отложило уход владельца KFC Yum! Brands из России из-за взноса в бюджет
Уход владельца бренда KFC Yum! Brands из России пришлось отложить на несколько месяцев из-за вмешательства санкционного управления Минфина США OFAC после введения Москвой условия о взносе в федеральный бюджет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на несколько месяцев отложило уход владельца KFC Yum! Brands из России, когда сделка была уже близка к завершению, в связи с введением Москвой требования о взносе в федеральный бюджет.

Об этом в интервью Reuters заявил Сергей Левин, глава юридического отдела компании «Юнирест» — российского юрлица Yum! Brands, которому принадлежит мастер-франшиза на бренд KFC, а также 66 корпоративных ресторанов, операционная система и торговая марка бренда Rostiс's.

Левин рассказал, что некоторое время занял процесс поиска покупателя и согласования основных условий, а затем потребовалось время на одобрение продажи акций компании правкомиссией. Когда покупатели уже были одобрены с учетом этого требования, появилось новое условие — взнос в федеральный бюджет.

«Закрытие снова было отложено, была согласована правильная процедура уплаты налога на уход. Казалось, что все было согласовано, все шло к завершению, а затем на сцене появился иностранный регулятор — OFAC. В результате на урегулирование ушло довольно много времени... Мы успешно закрыли все дела в середине апреля», — сказал Левин.

Он добавил, что «Юнирест» надеется завершить переход бренда от KFC к Rostic's в 2024 году, а к концу текущего года планирует, что 60% из 1200 ресторанов в России будут принадлежать Rostic's.

Минфин США отказался от комментариев. Офис OFAC опубликовал для отрасли руководство по соблюдению требований в отношении налога на выезд в форме часто задаваемых вопросов 24 февраля 2023 года, в то время как переговоры о сделке по выходу KFC все еще продолжались, отмечает Reuters.

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В декабре прошлого года подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на сделки резидентов с зарубежными компаниями из недружественных стран приняла четыре критерия для одобрения сделок по продаже иностранцами активов в России. Один из них — это согласие на рассрочку платежа за актив либо уплата добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки.

Yum! Brands объявила о приостановке работы принадлежащих ей ресторанов KFC и Pizza Hut в России, а также о прекращении инвестиций и развития в стране в начале марта 2022 года. В августе прошлого года компания заявила, что уходит с российского рынка и передает права собственности на рестораны местному партнеру, а работающие под ее брендами рестораны KFC и Pizza Hut должны будут сменить названия.

Сделку по продаже бизнеса в России Yum! Brands завершила в апреле этого года. Новым владельцем стала компания «Смарт Сервис ЛТД», которая на паритетных началах принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. Партнеры развивали по франшизе около 40 ресторанов KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае. «Смарт Сервис» приобрела 100% «Юнирест», все рестораны по условиям сделки должны постепенно перейти под бренд Rostic's.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
KFC Rostic's OFAC Минфин США
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