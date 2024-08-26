Продавцы канцтоваров заявили об угрозе закрытия тысяч магазинов

Работа онлайн-площадок угрожает рынку канцтоваров, поскольку те не платят некоторые налоги и получают преимущество, заявили в профильной ассоциации. В объединении маркетплейсов отвергли эти претензии

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Маркетплейсы не оплачивают в полной мере страховые взносы и НДС, получая конкурентное преимущество, это может привести к закрытию тысяч магазинов канцелярских товаров и угрожать благополучию «многих десятков тысяч» сотрудников отрасли. Об этом говорится в направленном премьеру Михаилу Мишустину письме Ассоциации канцелярского рынка России (АКР), выяснили «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Ассоциация фактически обвинила Wildberries, «Яндекс Маркет», Ozon, «Сима-ленд» и другие маркетплейсы в недобросовестной конкуренции и налоговых нарушениях. Маркетплейсы неправомерно используют посреднические договоры и льготы для ИТ-компаний, а также заменяют стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых, поясняют в отрасли. Там предположили, что недоплата может достигать 1 трлн руб. ежегодно.

АКР сослалось на исследование, основанное на практике работы Wildberries как наиболее крупного маркетплейса. При этом нарушения типичны и для других площадок, полагают в отрасли. Ассоциация попросила заставить маркетплейсы платить налоги по примеру классических онлайн-магазинов и принять меры по защите от доминирующих игроков рынка, усилив меры контроля за маркетплейсами и торгующими на них бизнесменами.

В письме напоминается, что передача потребителю права на товар происходит в пункте выдачи заказов (ПВЗ), который приобретает роль точки продаж. Оффлайн-ретейлеры также привозят товар по заказу, но его стоимость учитывается в обороте. Кроме того, отметили в АКР, маркетплейсы контролируют распорядок дня и загруженность привлекаемых самозанятых, лишая их предпринимательских рисков, что фактически делает тех сотрудниками, чья стоимость труда сокращается наполовину благодаря отсутствию отчислений.

В Ассоциации компаний интернет-торговли ответили на претензии АКР. Глава объединения Артем Соколов рассказал, что крупные маркетплейсы работают в рамках общей системы налогообложения, льготы для ИТ-компаний по налогу на прибыль и пониженным соцвзносам в случае с дистанционной торговлей не применяются. Он пояснил также, что маркетплейсы не закупают товары у продавцов, зарабатывая на рекламе, хранении, доставке и транспортировке продукции — именно эти средства выступают налоговой базой. А партнеры маркетплейсов декларируют и платят налоги самостоятельно.

Кроме того, почти все ПВЗ открываются по франшизе и маркетплейсам не принадлежат, это скорее логистическая инфраструктура, товарные запасы не формируются, в отличие от традиционной розницы, пояснил Соколов.

Аппарат правительства перенаправил письмо в Минпромторг, где заверили, что приняли информацию к сведению и ее могут учесть при проверках. В думском комитете по малому и среднему предпринимательству пообещали использовать материалы при доработке законодательства об агрегаторах.

Юристы сомневаются, что аргументы АКР станут причиной для крупных налоговых проверок маркетплейсов. Торговля в интернете влечет меньше издержек по ряду причин, но из этого не следует, что онлайн-площадки уклоняются от уплаты налогов или нарушают закон иначе, сказал «Ведомостям» партнер Taxology Алексей Артюх. С его слов, агентская модель работы маркетплейсов не противоречит законам.

Посредники учитывают в качестве выручки только свое вознаграждение, а не весь проходящий через них поток средств, а самозанятых привлекают и классические оффлайн-магазины, добавил Артюх.