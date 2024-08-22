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Роскачество нашло на маркетплейсах БАДы с наркотиками и кавой-кавой

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 биологически активных добавок (БАД) с запрещенными веществами, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга специалисты выявили ашваганду, якорцы стелящиеся, эфедру, каву-каву и листья коки. Все это запрещено использовать в составе БАДа.

Так, листья коки включены в перечень наркотических средств, за продажу вещества предусмотрена ответственность по ст. 228.1 Уголовного кодекса — за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. Кава-кава считается сильнодействующим веществом, за его сбыт грозит наказание по ст. 234 Уголовного кодекса (незаконный оборот сильнодействующих веществ и ядов).

«РИА Новости» уточнило, что Роскачество выявило и другие нарушения. Например, более 60 тыс. БАДов продавались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации. Большинство таких товаров размещаются в разделах «Лечебное питание», «Добавки пищевые», «Экстракт пищевой растительный», «Жиросжигатель» и т.д.

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Фото:Shutterstock

Продавцы предлагают лекарственные средства в других категориях, мало подходящих под это значение: «лечебное питание», «удобрения», «аксессуары для обуви» и др. Так, жаропонижающий препарат нурофен продавался в разделе «карамель жидкая, сиропы, топпинги». Роскачество направило информацию о нарушениях маркетплейсам Ozon и «Яндекс Маркет».

По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, почти каждый второй россиянин — 46% — покупал БАДы. Около четверти россиян (26%) покупают их в аптеках, вдвое меньше (13%) — на маркетплейсах. Меньше всего граждан покупают БАДы в магазинах, специализирующихся на продажах данных препаратов — всего 8%.

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БАДы Роскачество маркетплейс
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