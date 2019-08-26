Rambler и продавец техники Apple запустят совместную розничную сеть

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,99 +0,01 EUR Бирж. 73,38 -0,13 Brent 59,35 +0,97% USD Нал. 66,46 65,57 EUR Нал. 73,94 72,96 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1116 -0,0018 BTC/USD Бирж. 10 335,00 +194,00 IMOEX 2 657,29 -0,13% RTSI 1 268,55 +0,01% DJIA 25 628,90 -2,37% Nasdaq 7 751,77 -3,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Walt Disney $160 (+18,09%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Walt Disney $160 (+18,09%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 23 авг, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 23 авг, 12:53
Как блокчейн-проекты противостоят традиционным системам Pro, 10:53 В Амуре впервые с начала паводка опустился уровень воды Общество, 10:51 СМИ узнали об интересе «Зенита» к полузащитнику «Ренна» Спорт, 10:48 Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском Общество, 10:42 Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг Политика, 10:33 Роскачество назвало способы защиты ребенка от травли в интернете Общество, 10:29 Красивая кожа, здоровое сердце и еще 8 причин есть ягоды Pink, 10:25 Мамонов сообщил о своем состоянии после пережитого инфаркта Общество, 10:22 В РЖД подтвердили нападение с камнями в Чечне на идущий в Дагестан поезд Общество, 10:14 Команда кандидата в президенты Абхазии признала поражение на выборах Политика, 10:11 Что будет с Bitcoin: криптовалюта резко подорожала Крипто, 10:08 Покрас Лампас отложил реставрацию работы на Урале из-за протеста верующих Общество, 10:04 Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября Политика, 10:04 Rambler и продавец техники Apple запустят совместную розничную сеть Бизнес, 10:00
Бизнес ,  
0 
Rambler и продавец техники Apple запустят совместную розничную сеть
В кинотеатрах Rambler Group откроются магазины с игрушками на основе образов героев кино и мультфильмов. Сеть для медиахолдинга построит Inventive Retail Group. В будущем партнеры рассчитывают выйти за пределы кинотеатров
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Первый магазин сети «Киногерои», который откроется в ТЦ «Мега Химки», — совместный проект Inventive Retail Group с Rambler Group, следует из объявлений о наборе персонала в новый проект.

«Мы хотим монетизировать интерес [посетителей кинотеатров] к лицензионным героям. Основа ассортимента — это игрушки и аксессуары с логотипами. То, что хочется унести с собой как часть полученных эмоций после просмотра фильма. Часть ассортимента будут составлять «вечнозеленые» франшизы, интерес к которым актуален всегда. А часть ассортимента отражает текущий всплеск интереса к героям (кинопремьеры на экранах)», — говорится в описании проекта.

Исполнительный директор по кинотеатральному направлению Rambler Group Алексей Васясин подтвердил РБК запуск нового бизнеса. «Продукция, связанная с героями кино, особенно с известными кинофраншизами, рассчитана на импульсивные покупки посетителей кинотеатра», — отмечает собеседник РБК.

Как Rambler Group и Inventive Retail Group собираются развивать проект и какие у него перспективы, разбирался РБК.

Участники проекта

Объединенная сеть кинотеатров «Кино OKKO» (под этот бренд должны перейти кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино») — это крупнейший российский кинооператор: сеть насчитывает 76 кинотеатров в 30 российских городах (12,1% рынка по числу кинозалов на 1 января 2019 года). Кинонаправление принадлежит структурам миллиардера Александра Мамута. Кинозалы не вошли в недавнюю сделку бизнесмена со Сбербанком, в рамках которой госбанк получил 46,5% в онлайн-бизнесе Rambler Group.

Inventive Retail Group (входит в группу «Ланит») управляет сетями специализированных магазинов с продукцией ведущих производителей цифровой электроники, детских и спортивных товаров. Основные сети компании — сети Re: Store (один из крупнейших продавцов техники Apple)‚ Samsung, Sony, LEGO и Nike. По данным на 1 января 2019 года, общее количество магазинов достигло 351 в 34 городах. Выручка Inventive Retail за 2018 год — 66,64 млрд руб. с НДС.

Суть проекта

Как пояснила РБК директор дивизиона «Детские товары» Inventive Retail Group Татьяна Клименко, в совместном проекте с Rambler речь не идет об отдельных магазинах или корнерах: «Киногероев» развернут в холле кинотеатра — это будут открытые пространства площадью около 50 кв. м. Треть ассортимента составят игрушки и аксессуары с логотипами лицензионных героев, также в продаже появятся книги и другая продукция, связанная с кино. Около 70% ассортимента будет связано с самыми популярными кинофраншизами. Основная целевая аудитория проекта — дети и тинейджеры.

До конца 2019 года Inventive Retail Group планирует открыть пять тестовых точек в кинотеатрах партнера в Москве и Санкт-Петербурге. Если проект окажется удачным (на тестирование отводится три—шесть месяцев), то сеть планируется расширить на все кинотеатры, а затем вывести за их пределы.

Стороны не раскрывают объем инвестиций в проект и схему распределения прибыли с продаж. Партнеры рассказали, что Inventive Retail Group будет арендовать площади кинотеатров, а Rambler Group «будет активно помогать в отношениях с лицензиарами». Торговый знак «Киногерои» в июне 2019 года зарегистрирован на юрлицо Rambler Group — АО «Синема парк» по двум классам МКТУ (28-й класс: мягкие игрушки, игры, фигурки и прочее; 35-й класс: аренда площадей, демонстрация товаров, предоставление места для онлайн-продаж и т.д.).

По оценке руководителя отдела аренды торговых помещений компании ILM Елены Темновой, ставки аренды для этого магазина могут составить от 40–60 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова приводит более высокую оценку — от 120 тыс. руб. за 1 кв. м в год. «Но поскольку это совместный проект с владельцем кинотеатров, то коммерческие условия будут индивидуальными, а с учетом стоимости лицензионных отчислений за продукцию есть вероятность, что ставки будут ниже рыночных», — уточняет Широкова.

Перспективы проекта

Традиционные и онлайн-ретейлеры давно и активно торгуют лицензионными товарами. Например, на Ozon десятки тысяч товарных наименований по мотивам кинофраншиз и литературных произведений — в основном в категориях «Игрушки», «Канцтовары», «Одежда и обувь», «Товары для дома» от крупных поставщиков лицензионных товаров: Hasbro, LEGO и других. Около 20% продаж крупнейшего детского ретейлера «Детский мир» приходится на лицензионные товары.

Но, несмотря на то что такие товары легко привлекают аудиторию, особенно детей и их родителей, на спрос очень сильно влияет информационное поле. Резонансная премьера всегда раскручивает продажи сувениров: например, в первые дни премьеры последнего сезона «Игры престолов» продажи товаров с символикой сериала выросли в 2,5 раза; а в первые дни премьеры «Мстители: Финал» — в три раза, сообщил РБК представитель Ozon. У этой особенности рынка есть и обратный эффект. «Каждая новая популярная франшиза отъедает долю продаж у предыдущей», — объясняет руководитель управления по ассортименту игрушек «Детского мира» Константин Фришберг. В целом продажи лицензионного ассортимента он называет стабильными, особенно популярно сейчас направление, связанное с видеоиграми. По данным Ozon, в 2019-м наибольшим спросом пользуются франшизы от DC Comics («Отряд самоубийц», «Бэтмен против Супермена»), «Мстители» и «Холодное сердце» — с начала школьного сезона (начинается с середины июля) их продажи растут на 20% в месяц, и чаще всего школьные товары покупают именно с этой символикой.

Основатель ГК «Сказочный лес» (создатель детских парков развлечений и лицензиар «Винни Пуха») Федор Гавриченко отмечает проблему наличия большой доли неофициальной продукции с популярными кино- и мультипликационными героями, что негативно влияет на продажи легальных игроков. «Игрушки «за углом» купить дешевле, и все к этому привыкли, в этой войне трудно победить, но чем больше будет игроков и чем больше попыток строить такую розницу, тем скорее рынок станет цивилизованным», — считает Гавриченко.

«У лицензионной продукции всегда есть спрос достаточно высокого уровня, и, что немаловажно, это прогнозируемый спрос — с учетом многолетних франшиз кассовых фильмов и мультфильмов («Кунг-Фу Панда», «История игрушек», «Аватар», «Звездные войны») вполне возможно создать стабильную модель нишевого ретейлера», — уверена Ольга Широкова. «Сейчас огромное количество людей проводят свободное время в торговых центрах, пользуются спросом детские развлекательные центры, кинотеатры и всевозможные аттракционы. Соответственно, размещение подобных магазинов именно рядом с кинотеатром позволит стать более узнаваемым брендом», — считает Елена Темнова.

По данным Ассоциации индустрии детских товаров, объем российского рынка детских товаров в 2018 году составил 825 млрд руб., доля игрушек в общей структуре продаж — 25%. Как отмечают исследователи из компании NPD, в России растет спрос как на все игрушки российского производства, так и на игрушки, созданные на основе лицензий с героями отечественной мульт- и киноиндустрии. По итогам 2018 года продажи отечественных товаров выросли на 22%, достигнув доли 20% рынка (фактических значений NPD не раскрывает). При этом за тот же период продажи зарубежных игрушек выросли лишь на 4%. Такая же динамика характерна и для лицензий по российским персонажам: рост продаж в 40% позволил увеличить долю рынка до 8% по итогам 2018 года.

Авторы: Анна Левинская, Надежда Федорова
Теги: ретейл
Материалы по теме
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Бизнес
Акции Hasbro рекордно выросли на фоне успеха игрушек из «Мстителей»
Бизнес
Аналитики назвали самые продаваемые лицензионные игрушки за три года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter