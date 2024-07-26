FT узнала о «жесткой юридической войне» между детьми Мердока
Решение медиамагната Руперта Мердока передать управление семейным трастом старшему сыну Лахлану спровоцировало «ожесточенную юридическую войну» между его детьми, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По словам трех собеседников, 93-летний Мердок решил предоставить Лахлану полный контроль над безотзывным трастом, включая право голоса и принятие решений, после своей смерти. Осенью 2023 года миллиардер объявил об уходе с поста председателя Fox Corporation и исполнительного председателя News Corp (Fox News, The Times и The Wall Street Journal), обе компании взял под контроль Лахлан.
Семейный траст Мердока контролирует около 39% голосующей доли в News Corp и порядка 42% голосующей доли в Fox Corporation.
После смерти Мердока контроль над трастом должен был быть разделен между четырьмя его детьми — Лахланом, Джеймсом, Элизабет и Пруденс. Однако медиамагнат изменил решение. По словам одного из источников, этот шаг был попыткой «лишить прав троих детей».
Теперь суд должен решить, является ли последнее решение Мердока справедливым и принято ли оно в интересах детей. Слушания должны пройти в сентябре.
The New York Times пишет, что миллиардер, передав полный контроль над безотзывным семейным трастом старшему сыну, пытается сохранить консервативный уклон своей медиаимперии. По словам источников, Джеймс и его сестры придерживаются более умеренных взглядов, чем их отец и старший брат.
Руперт Мердок основал News Corporation в 1979 году, в середине 2013 года он разделил компанию на две части. В 21st Century Fox вошли активы индустрии развлечений — кинокомпания 20th Century Fox и вещательная сеть Fox. Во вторую — News Corp — печатный бизнес магната: The Times, WSJ, Dow Jones, HarperCollins. В конце 2019 года новым владельцем 21st Century стала Walt Disney Co. Fox тогда реорганизовали в Fox Corporation, куда вошли Fox Sports, Fox News и региональные телестанции, корпорация осталась под контролем Мердока и его сыновей.
Разделение бизнеса произошло после скандала с прослушиванием телефонных разговоров политиков, в центре которого оказалась принадлежащая предпринимателю британская газета News of the World.
В январе этого года он отказался объединять Fox Corporation и News Corp, объяснив свое решение тем, что сделка «не является оптимальной» для акционеров компаний.
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