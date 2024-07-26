FT узнала о «жесткой юридической войне» между детьми Мердока

93-летний медиамагнат решил предоставить старшему сыну Лахлану полный контроль над безотзывным семейным трастом, чтобы сохранить консервативный уклон своей медиаимперии. Суд должен решить, является ли решение Мердока справедливым

Решение медиамагната Руперта Мердока передать управление семейным трастом старшему сыну Лахлану спровоцировало «ожесточенную юридическую войну» между его детьми, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам трех собеседников, 93-летний Мердок решил предоставить Лахлану полный контроль над безотзывным трастом, включая право голоса и принятие решений, после своей смерти. Осенью 2023 года миллиардер объявил об уходе с поста председателя Fox Corporation и исполнительного председателя News Corp (Fox News, The Times и The Wall Street Journal), обе компании взял под контроль Лахлан.

Семейный траст Мердока контролирует около 39% голосующей доли в News Corp и порядка 42% голосующей доли в Fox Corporation.

После смерти Мердока контроль над трастом должен был быть разделен между четырьмя его детьми — Лахланом, Джеймсом, Элизабет и Пруденс. Однако медиамагнат изменил решение. По словам одного из источников, этот шаг был попыткой «лишить прав троих детей».

Теперь суд должен решить, является ли последнее решение Мердока справедливым и принято ли оно в интересах детей. Слушания должны пройти в сентябре.

The New York Times пишет, что миллиардер, передав полный контроль над безотзывным семейным трастом старшему сыну, пытается сохранить консервативный уклон своей медиаимперии. По словам источников, Джеймс и его сестры придерживаются более умеренных взглядов, чем их отец и старший брат.