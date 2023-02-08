Глава ОАК назвал стоимость оснащения Superjet российским двигателем ПД-8

Авиационный двигатель ПД-8 (Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости)

Замена двигателей в самолете Sukhoi Superjet на отечественные ПД-8 технически возможна, но ее стоимость сопоставима с остаточной стоимостью самолета, заявил «Ведомоcтям» глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Поэтому при остаточной стоимости самолета, к примеру, в 500 млн руб. нужно будет на сопоставимую сумму — если не больше — купить еще и новые комплектующие», — сказал он.

Сейчас Superjet оснащены двигателем SaM146 — его производит компания PowerJet, совместное предприятие российского «ОДК-Сатурн» и французской Safran. После санкций против российской авиаотрасли власти решили начать работу по импортозамещению деталей отечественного лайнера. Гендиректор «ИрАэро» Юрий Лапин предупреждал о возможной «остановке парка» Superjet из-за санкций, в частности, потому что иностранные авиакомпании не могут обеспечивать ремонт и поддержание технической годности SaM146.

По словам Слюсаря, авиакомпании хотят, чтобы в России научились делать капитальный ремонт SaM146. Сейчас в резерве есть несколько десятков таких двигателей, но они нужны для поддержания существующего парка, и на импортозамещенные SSJ New их ставить не будут.

Российский двигатель ПД-8 пока не сертифицирован. Планируется, что его начнут поставлять на самолеты SSJ New в 2023 году. Согласно комплексной программе развития авиаотрасли, до 2030 года в России должны выпустить 314 новых ПД-8, из них 284 будут установлены на самолеты Superjet.

Минимальную стоимость импортозамещенных Superjet для группы «Аэрофлот» власти оценили в 2,256 млрд руб.