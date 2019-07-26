«Макдоналдс» отчитался о рекордном росте продаж за семь лет

«Макдоналдс» отчитался о рекордном росте продаж за семь лет

Сопоставимые продажи «Макдоналдса» в мире выросли на 6,5%, что, по данным Bloomberg, является рекордным показателем за семь лет. В США рост продаж составил 5,7%

Фото: Christopher Dilts / Bloomberg

Сеть ресторанов «Макдоналдс» по итогам второго квартала сообщила о рекордном росте продаж в мире. Об этом говорится в сообщении компании.

Сопоставимые продажи компании выросли на 6,5%. По данным Bloomberg, этот показатель является рекордным с 2012 года. Выручка осталась примерно на уровне прошлого года и составила $5,34 млрд (за второй квартал 2018 года — $5,35 млрд). Чистая прибыль увеличилась на 1% и достигла $1,5 млрд ($1,496 млрд годом ранее).

В США продажи выросли на 5,7%. Как отмечает агентство, на это повлияло появление новых продуктов в меню для завтрака, в том числе пончиков. Также на росте продаж положительно сказались акционные предложения.

По состоянию на 10:53 (17:53 мск), акции компании на Нью-Йоркской бирже росли на 1,35%, до $217,3.