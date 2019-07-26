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Alphabet $1 385 (+10,56%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+10,98%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Бизнес ,  
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«Макдоналдс» отчитался о рекордном росте продаж за семь лет
Сопоставимые продажи «Макдоналдса» в мире выросли на 6,5%, что, по данным Bloomberg, является рекордным показателем за семь лет. В США рост продаж составил 5,7%
Фото: Christopher Dilts / Bloomberg

Сеть ресторанов «Макдоналдс» по итогам второго квартала сообщила о рекордном росте продаж в мире. Об этом говорится в сообщении компании.

Сопоставимые продажи компании выросли на 6,5%. По данным Bloomberg, этот показатель является рекордным с 2012 года. Выручка осталась примерно на уровне прошлого года и составила $5,34 млрд (за второй квартал 2018 года — $5,35 млрд). Чистая прибыль увеличилась на 1% и достигла $1,5 млрд ($1,496 млрд годом ранее).

В США продажи выросли на 5,7%. Как отмечает агентство, на это повлияло появление новых продуктов в меню для завтрака, в том числе пончиков. Также на росте продаж положительно сказались акционные предложения.

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По состоянию на 10:53 (17:53 мск), акции компании на Нью-Йоркской бирже росли на 1,35%, до $217,3.

Ранее в июле сеть «Макдоналдс» объявила о прекращении партнерства с UberEats в США, заключив контракт с сервисом доставки DoorDash. Доставкой продукции сети UberEats занималась с 2017 года, обслуживая около 64% ресторанов сети в США. Недовольства «Макдоналдса» были связаны с высокой комиссией за доставку, которая составляла 15–30%.

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Макдоналдс», продажи, выручка
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