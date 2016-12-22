Выручка «Макдоналдс» в России снизилась впервые за 19 лет

Выручка ООО «Макдоналдс», основной операционной компании ресторанов быстрого питания, впервые за 19 лет показала годовое снижение. Сокращение оборота объяснили продажей части ресторанов франчайзинговому партнеру

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Выручка ООО «Макдоналдс» — основной операционной компании сети ресторанов быстрого питания в России (не учитывает точки в столичном регионе) — по итогам 2017-го впервые за 19 лет, с 1999 года (более ранних данных нет), показала снижение. Если до этого оборот сети показывал только положительную динамику и по итогам 2016-го составил 66,815 млрд руб., то по итогам 2017-го он он сократился до 66,272 млрд руб., следует из данных СПАРК. Чистая прибыль за прошедший год снизилась с 4,402 млрд до 2,88 млрд руб.

Рестораны сети, находящиеся в Москве и Московской области, снижения за прошлый год не зафиксировали — выручка ЗАО «Москва-Макдоналдс» (также является 100% «дочкой» американской McDonald's) выросла в 2017 году на 8,65%, до 14,6 млрд руб., но чистая прибыль юрлица также сократилась — на 18,9%, до 654,6 млн руб.

Представитель пресс-службы компании в России сообщил, что в компании не комментируют финансовые результаты.

Первый российский «Макдоналдс» открылся в 1990 году на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в сеть входит 648 ресторанов. Около ста ресторанов управляются франчайзинговыми партнерами. Как пояснил РБК источник, знакомый с бизнесом американской сети в России, снижение показателей основной операционной компании за прошлый год связано с продажей в конце 2016-ого части ресторанов франчайзинговому партнеру. В августе 2016-го 67 ресторанов «Макдоналдс» (были объединены в ООО «Региональная сеть предприятий питания») и франшизу на 13 регионов структуры «Макдоналдс» продали одному из богатейших бизнесменов Казахстана — Кайрату Боранбаеву. Это по-прежнему самый крупный франчайзинговый партнер сети — сейчас он управляет уже 78 ресторанами. Выручка ООО за прошлый год выросла почти в шесть раз, с 1,6 млрд до 9,575 млрд руб.

Есть у «Макдоналдс» еще два франчайзинговых партнера, который также фиксируют рост оборота. ​Так, выручка ООО «Развитие Рост» (управляет тремя ресторанами в аэропортах) выросла за год на 79%, — с 241,53 млн до 432,8 млн руб., а ООО «ГиД» (15 ресторанов в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Республике Алтай, Алтайском крае, а также в Красноярском крае) выросла на 30,1%, до 881,9 млн руб.