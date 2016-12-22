ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,00 62,16 EUR Нал. 73,54 72,62 USD Бирж. 62,51 -0,29 EUR Бирж. 73,03 -0,20 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8133,30 -82,40 IMOEX 2295,02 +0,10% RTSI 1156,67 +0,43% Brent 74,80 +0,08% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
Выручка «Макдоналдс» в России снизилась впервые за 19 лет
Лента новостей
Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 15:31, РБК и Sony Bravia Умер сыгравший в «Дальнобойщиках» и «Марше Турецкого» актер Шеховцов 15:27, Общество Греция удовлетворила запрос Генпрокуратуры об экстрадиции Винника 15:20, Общество Бизнес попросил Медведева отказаться от уголовных дел за картели 15:12, Экономика Авиакомпании задолжали €10 млн российским пассажирам 15:10, Бизнес Сделать так же, но дешевле: как работает импортозамещение в Китае 15:08, РБК и Шелковый путь Главного фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука этапировали в Россию 15:06, Общество СМИ узнали об идее «Барселоны» продать права на название «Камп Ноу» 15:03, Общество Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет 15:00, Общество Суд арестовал активы 24 компаний по делу братьев Магомедовых 14:57, Бизнес Песков рассказал о проигранном футбольном споре с Кеосаяном 14:55, Общество Украина проиграла спор по первому иску против России в ВТО 14:52, Экономика Транспорт будущего: моноколесо, гироскутер или электросамокат 14:49, РБК и Ингосстрах Папа римский принял отставку скрывавшего педофилию архиепископа 14:41, Общество ФАС проверит рекламу Bork с участием Путина 14:37, Политика Главный следователь по делу Улюкаева получил государственную награду 14:33, Общество Как русско-французская пара решила построить отель на острове Сумба 14:30, Стиль Создатель Ethereum: инвесторы переоценивают важность биткоин-ETF 14:26, Крипто Три кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 14:23, РБК и «Шелл» Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:23, РБК и Сбербанк Лавров назвал «аномалией» сложившиеся отношения между Россией и Украиной 14:16, Политика Лавров заявил об осведомленности России о военных планах США против нее 14:12, Политика В ОБСЕ опровергли сообщения о планах отправить делегацию в Крым 14:12, Общество Мосгорсуд отменил приговор фигуранту «дела Гайзера» 14:03, Общество «Ростех» запустил в Крыму судно на подводных крыльях 14:00, Бизнес Как бы выглядели криптовалюты, будь они реальными банкнотами 13:56, Стиль Какой кроссовер выбирают россияне с детьми и почему 13:55, РБК и Volkswagen Teramont Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 13:54, Партнерский материал
Выручка «Макдоналдс» в России снизилась впервые за 19 лет
Бизнес, 15:33
0
Выручка «Макдоналдс» в России снизилась впервые за 19 лет
Выручка ООО «Макдоналдс», основной операционной компании ресторанов быстрого питания, впервые за 19 лет показала годовое снижение. Сокращение оборота объяснили продажей части ресторанов франчайзинговому партнеру
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Выручка ООО «Макдоналдс» — основной операционной компании сети ресторанов быстрого питания в России (не учитывает точки в столичном регионе) — по итогам 2017-го впервые за 19 лет, с 1999 года (более ранних данных нет), показала снижение. Если до этого оборот сети показывал только положительную динамику и по итогам 2016-го составил 66,815 млрд руб., то по итогам 2017-го он он сократился до 66,272 млрд руб., следует из данных СПАРК. Чистая прибыль за прошедший год снизилась с 4,402 млрд до 2,88 млрд руб.

Рестораны сети, находящиеся в Москве и Московской области, снижения за прошлый год не зафиксировали — выручка ЗАО «Москва-Макдоналдс» (также является 100% «дочкой» американской McDonald's) выросла в 2017 году на 8,65%, до 14,6 млрд руб., но чистая прибыль юрлица также сократилась — на 18,9%, до 654,6 млн руб.

Представитель пресс-службы компании в России сообщил, что в компании не комментируют финансовые результаты.

Первый российский «Макдоналдс» открылся в 1990 году на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в сеть входит 648 ресторанов. Около ста ресторанов управляются франчайзинговыми партнерами. Как пояснил РБК источник, знакомый с бизнесом американской сети в России, снижение показателей основной операционной компании за прошлый год связано с продажей в конце 2016-ого части ресторанов франчайзинговому партнеру. В августе 2016-го 67 ресторанов «Макдоналдс» (были объединены в ООО «Региональная сеть предприятий питания») и франшизу на 13 регионов структуры «Макдоналдс» продали одному из богатейших бизнесменов Казахстана — Кайрату Боранбаеву. Это по-прежнему самый крупный франчайзинговый партнер сети — сейчас он управляет уже 78 ресторанами. Выручка ООО за прошлый год выросла почти в шесть раз, с 1,6 млрд до 9,575 млрд руб.

Есть у «Макдоналдс» еще два франчайзинговых партнера, который также фиксируют рост оборота. ​Так, выручка ООО «Развитие Рост» (управляет тремя ресторанами в аэропортах) выросла за год на 79%, — с 241,53 млн до 432,8 млн руб., а ООО «ГиД» (15 ресторанов в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Республике Алтай, Алтайском крае, а также в Красноярском крае) выросла на 30,1%, до 881,9 млн руб.

Автор: Ольга Дубравицкая.
Теги: «Макдоналдс»
Главное
Главного фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука этапировали в Россию Общество
Материалы по теме
Аналитики назвали приложение «Макдоналдса» наиболее уязвимым Технологии и медиа
«Макдоналдс» уменьшил размер бургеров в рекламе после претензий ФАС Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter