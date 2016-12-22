«Магнит» и ЛУКОЙЛ начали переговоры об открытии магазинов на АЗС

Второй по объему выручки российский ретейлер «Магнит» хочет открыть свои продуктовые магазины на автозаправках ЛУКОЙЛа. «Пилот, аналогичный почтовому (продуктовые магазины в отделениях «Почты России». — РБК), мы намерены запустить с ЛУКОЙЛом, — рассказала в интервью РБК гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. — Предполагается, что это могут быть магазины на базе автозаправочных станций».
Она отметила, что пока компании находятся на этапе обсуждения возможных направлений сотрудничества. Представитель ЛУКОЙЛа подтвердил РБК факт переговоров. По данным ЛУКОЙЛа, в конце 2017 года его сеть объединяла 5258 АЗС. По данным на конец первого полугодия 2018 года, в «Магнит» входят 16 960 торговых точек: 12 503 «магазина у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит Семейный» и 4000 магазинов-дрогери.
Крупные розничные сети уже не первый год ведут переговоры с нефтяными компаниями о партнерстве. Еще в 2013 году «Магнит» договорился с «Роснефтью» об открытии своих магазинов на 1,8 тыс. АЗС компании. Как поясняли тогда аналитики, совмещение форматов магазина и АЗС может позволить увеличивать выручку каждой заправки на 20–30%, а ретейлерам получить новый канал сбыта при масштабировании сети. Но тогда переговоры ничем не завершились.
Попытки «нефтяных проектов» были и у X5 Retail Group — еще в 2011 году компания обсуждала такое партнерство для своего формата «Перекресток-Экспресс» с ЛУКОЙЛом. Осенью 2017 года стало известно о планах открыть магазины «Пятерочка» на автозаправках «Роснефти». Продажа сопутствующих товаров на автозаправках могла бы помочь нефтяной компании повысить рентабельность бизнеса на АЗС, объяснял тогда гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.
Дополнительные сервисы на заправках позволяют компенсировать падение маржинальности АЗС, объясняли нефтяные компании. Дополнительным стимулом развития розничного бизнеса на заправках может стать снятие запрета на продажу алкоголя крепостью до 16,5%, который действует на них с 2012 года. С таким предложением, в частности, в мае обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву руководитель Независимого топливного союза (объединяет владельцев АЗС) Павел Баженов. В Минфине инициативу поддерживают, поскольку возврат алкоголя на заправки может повысить рентабельность АЗС и конкуренцию на рынке спиртного.