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WSJ узнала, что Безос хочет извлечь выгоду из конфликта Маска и Трампа

Американский миллиардер Безос, который конкурирует с Маском в космической отрасли, хочет воспользоваться его ссорой с Трампом. Он провел уже два разговора с Трампом в этом месяце, пишет WSJ
Джефф Безос
Джефф Безос (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос пытается извлечь выгоду от разлада между американским президентом Дональдом Трампом и главой компании SpaceX Илоном Маском, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Безос многие годы был конкурентом Маска в космической отрасли, но его компания значительно уступала SpaceX, ставшей доминирующим подрядчиком NASA. Так, весной командование Космических сил США заключило со SpaceX сделку на сумму $5,9 млрд на 28 полетов, запланированных на ближайшие годы. Blue Origin получила $2,4 млрд на семь запусков.

Когда глава SpaceX решил отойти от политики, Безос решил воспользоваться ситуацией, чтобы добиться заключения новых госконтрактов и улучшить позиции своей компании. По данным WSJ, в июне он провел два разговора с американским лидером, в том числе обсудил организацию пилотируемой миссии к Луне во время президентского срока Трампа.

Кроме того, гендиректор Blue Origin Дэйв Лимп встречался с руководителем аппарата сотрудников Белого дома и одним из ближайших советников американского лидера Сьюзан Уайлс.

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Илон Маск

Американский миллиардер также пытался «очаровать Трампа», пригласив его на свою свадьбу с актрисой и журналисткой Лорен Санчес, которая проходит в Венеции с 26 по 28 июня. Президент не сможет присутствовать на ней из-за плотного графика, сообщили близкие к администрации источники. Однако итальянское издание Panorama сообщило, что среди гостей — дочь президента США Иванка Трамп.

После ухода Маска из правительства между ним и Трампом произошла публичная перепалка. Маск заявил, что тарифная политика Трампа приведет к рецессии, поддержал идею объявить президенту США импичмент и предложил создать новую партию. Часть постов позднее он удалил и написал, что сожалеет из-за некоторых из них, а также отметил, что «зашел слишком далеко». Трамп счел это «очень милым».

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Дональд Трамп Джефф Безос Илон Маск США
Джефф Безос фото
Джефф Безос
бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
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