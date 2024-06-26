Минфин предложил не повышать налог на прибыль для проекта «Восток Ойл»
Министерство финансов предлагает сделать исключение для проекта «Восток Ойл», реализуемого компанией «Роснефть», в части повышения ставки налога на прибыль, оставив ее на уровне 20 вместо 25%, следует из поправок, подготовленных ко второму чтению налогового законопроекта. РБК ознакомился с соответствующим документом, его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.
В первом чтении законопроект об изменениях в налоговой системе был принят Госдумой 20 июня. Он предполагает повышение с 1 января 2025 года налога на прибыль организаций с 20 до 25%, рост ряда рентных налогов и введение дифференцированного НДФЛ.
Ко второму чтению в проект вносится ряд изменений, в частности, «предлагается сохранить в отношении проекта «Восток Ойл» текущий режим налогообложения по налогу на прибыль организаций в размере 20%». При этом налог по ставке 2% зачисляется в федеральный бюджет, а по ставке 18% — в бюджеты субъектов (кроме 2025–2030 годов, в которых это соотношение установлено на уровне 3 и 17% соответственно).
РБК направил запрос в пресс-службы Минфина и «Роснефти».
«Восток Ойл» — крупнейший проект «Роснефти», который включает Пайяхское и Иркинское месторождения на Таймыре. В него входят уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Как заявляли в «Роснефти», подтвержденная ресурсная база «Восток Ойл» — 6,5 млрд т нефти. Компания приступила к реализации проекта в 2020 году. Предполагалось, что в 2024 году на проекте будут добывать до 30 млн т нефти, а в 2030 году — до 100 млн т.
В апреле «Роснефть» сообщала, что ее дочернее предприятие «РН-Ванкор» приступило к строительству нефтеперекачивающих станций «Сузун» и «Пайяха» в рамках реализации проекта «Восток Ойл». Объекты будут обеспечивать транспортировку нефти по трубопроводу Ванкор — Пайяха — порт «Бухта Север». Что касается самого трубопровода, что по состоянию на конец первого квартал 2024 года произведен монтаж более 61 тыс. свай, сварено более 250 км трубы и выполняется сооружение подводного перехода нефтепровода — смонтирован и испытан участок в русловой части реки Енисей. Кроме того, компания приступила к строительству нефтеналивного причала на терминале «Порт «Бухта Север».
Ранее интерес к участию в проекте выражала Индия. Кроме того, российское правительство и «Роснефть» презентовали «Восток Ойл» и китайским партнерам.
В то же время в июле 2022 года нефтетрейдер Trafigura объявил, что продал свою долю в 10% в проекте «Восток Ойл» зарегистрированной в Гонконге компании Nord Axis Limited. В июне Trafigura решил выйти из проекта на фоне санкций против России (под санкции ЕС в марте 2022 года попали входящие в список крупнейших нефтегазовых компаний страны «Роснефть», «Газпром нефть» и трубопроводная компания «Транснефть»). Долю «Восток Ойл» Trafigura приобрел в 2020 году за €7 млрд.
О выходе из проекта «Роснефти» летом прошлого года объявил также швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol. Консорциум компаний Vitol и Mercantile & Maritime Energy (MME) купил пятипроцентную долю в «Восток Ойл» в 2021 году. «Роснефть» оценила ее стоимость в €3,5 млрд.
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