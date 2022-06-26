Аналог Международной космической станции в Арктике подорожал в 2,5 раза

Проект строительства научной станции «Снежинка», которую называют аналогом МКС в Арктике, подорожал в два с половиной раза, до 5,6 млрд руб. Это произошло из-за расширения площади проекта и роста цен на металлы и оборудование

Проект станции «Снежинка» (Фото: arctic-mipt.com)

Стоимость проекта строительства международной арктической станции «Снежинка» на Ямале выросла в два с половиной раза, до 5,6 млрд руб., следует из письма замминистра науки и высшего образования Айрата Гатиятова, которое он отправил в правительство 10 июня. У РБК есть копия.

Письмо было направлено для подготовки заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики, состоявшегося 23 июня под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. «Мы рассчитываем, что этот проект станет своеобразным аналогом Международной космической станции в Арктике», — заявил по итогам заседания глава Минобрнауки Валерий Фальков.

На «Снежинке» российские ученые смогут проводить исследования по ряду направлений, включая водородную энергетику, термостабилизацию вечномерзлых грунтов, технологии сокращения углеродного следа, арктическую медицину, телекоммуникации в высоких широтах, аэро- и гидропонику, роботизированные платформы с искусственным интеллектом. Программу исследований, заявленную при разработке проекта, уже поддержала Российская академия наук, говорится в пресс-релизе по итогам заседания Госкомиссии. По словам Фалькова, Россия заинтересована в прорывных исследованиях в Арктике и «Снежинка» внесет свой вклад в изучение высоких широт.

Такое удорожание произошло из-за значительного роста стоимости строительных ресурсов и оборудования, пояснил Гатиятов. Он попросил дать поручение Минфину и Минстрою предусмотреть дополнительные средства на возведение станции при формировании проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы. Представитель Трутнева отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы Минфина и Минстроя.

Разработкой ключевых конструкторских решений для «Снежинки» занимается Московский физико-технический институт, сообщили в пресс-службе Минобрнауки. 5,6 млрд руб. — это не конечная стоимость, и она вполне может быть снижена, передал РБК через представителя исполнительный директор института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев. «Сейчас мы ожидаем корректировки технической части [проекта], в сентябре будет очередная корректировка смет», — отметил он. По словам Васильева, строительство «Снежинки» ведется только за счет бюджета. Но на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года будут подписаны соглашения с крупными корпорациями, готовыми войти в проект.

Базовая стоимость проекта была рассчитана на начало 2020 года и не учитывала последующее серьезное удорожание металлов и оборудования, не только импортного, но и российского, признал Васильев. Во-вторых, повысилась себестоимость строительства за счет более четкого плана реализации «Снежинки». «Мы уточнили, какие грунты на участке, какая погода, и ясно поняли, что в части энергосистемы многие вопросы требуют серьезных увеличений», — отметил он. Например, первоначально предполагалось оснастить комплекс тремя ветрогенераторами, теперь — семью.

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«Это не грубые ошибки при эскизном проектировании: «Снежинка» — первый проект автономной станции, не имеющий аналогов, поэтому при планировании мы закладывали комплекс порядка 5 тыс. кв. м, сегодня наш комплекс превышает 10 тыс. кв. м», — объясняет Васильев.

В проект также пришлось внести изменения из-за международных санкций, введенных в ответ на спецоперацию на Украине: с Россией прекратили сотрудничать ряд иностранных технологических компаний. «Мы успели в последние три месяца существенно пересмотреть ряд решений, и на текущий момент доля европейских поставщиков сократились практически до нуля», — говорит Васильев. Закупки оборудования переориентированы на российских поставщиков и страны БРИКС, в первую очередь Китай.

Планируется, что первая очередь станции будет введена в эксплуатацию в декабре 2024 года. А через год должно быть завершено строительство второй очереди.