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«Дело Baring Vostok» ,  
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Немецкие компании отказались менять инвестпланы в России из-за дела Калви
От реализации ранее разработанных планов после ареста главы фонда Baring Vostok отказались только 1% инвесторов. Тем не менее свыше 40% полагают, что арест негативно сказался на инвестиционном климате в России
Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Подавляющее большинство работающих в России немецких компаний отказались менять свои планы по инвестициям после ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Деловой климат в России-2019: опрос немецкого бизнеса», проведенного Российско-германской внешнеторговой палатой (ВТП).

Примерно 96% участников опроса заявили, что случай с Калви никак не повлиял на их планы, 1% — что отказались от реализации своих планов, и еще около 4% сообщили, что отложили проведение инвестиций.

Впрочем, глава правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп полагает, что даже такое небольшое число пессимистов свидетельствует о больших потерях для экономики из-за дела Калви. «За короткий период мы видим вред в сотни миллионов евро для России», — сказал Шепп.

О серьезности проблемы свидетельствует и то, что 42% респондентов назвали арест Калви негативным фактором влияния на инвестиционный климат России, при этом 1% участников заявил, что это влияние оказалось «катастрофическим». О позитивном влиянии ареста на инвестклимат заявил 1% участников опроса, большинство же либо вовсе не увидело никакого влияния (36%), либо не определилось с его оценкой (21%).

«Арест Калви был действительно сильнейшим ударом по инвестиционному климату [в России]. Многие зарубежные топ-менеджеры сказали себе: если уж такое с самим Калви случилось, то это в конечном счете может коснуться меня и моей компании», — пояснил Шепп, отметив, что представители бизнеса требуют, чтобы расследование дела Калви проводилось «в рамках обычного судебного процесса, а не тайного расследования спецслужб».

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Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования

Калви и пятерых его партнеров подозревают в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, американский инвестор убедил акционера банка принять акции компании International Financial Technology Group в счет долга у Первого коллекторского бюро на 3 млрд руб., в то время как реальная рыночная стоимость этих бумаг составляла 600 тыс. руб. Сейчас Калви находится под домашним арестом, а его партнеры сидят в СИЗО. Никто из них не признает вину.

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Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Уголовное дело стало шоком для российской экономики, отмечал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, с начала года отток капитала из России удвоился, достигнув $40 млрд.

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко
Теги: Майкл Калви
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