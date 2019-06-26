Немецкие компании отказались менять инвестпланы в России из-за дела Калви

От реализации ранее разработанных планов после ареста главы фонда Baring Vostok отказались только 1% инвесторов. Тем не менее свыше 40% полагают, что арест негативно сказался на инвестиционном климате в России

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Подавляющее большинство работающих в России немецких компаний отказались менять свои планы по инвестициям после ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Деловой климат в России-2019: опрос немецкого бизнеса», проведенного Российско-германской внешнеторговой палатой (ВТП).

Примерно 96% участников опроса заявили, что случай с Калви никак не повлиял на их планы, 1% — что отказались от реализации своих планов, и еще около 4% сообщили, что отложили проведение инвестиций.

Впрочем, глава правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп полагает, что даже такое небольшое число пессимистов свидетельствует о больших потерях для экономики из-за дела Калви. «За короткий период мы видим вред в сотни миллионов евро для России», — сказал Шепп.

О серьезности проблемы свидетельствует и то, что 42% респондентов назвали арест Калви негативным фактором влияния на инвестиционный климат России, при этом 1% участников заявил, что это влияние оказалось «катастрофическим». О позитивном влиянии ареста на инвестклимат заявил 1% участников опроса, большинство же либо вовсе не увидело никакого влияния (36%), либо не определилось с его оценкой (21%).

«Арест Калви был действительно сильнейшим ударом по инвестиционному климату [в России]. Многие зарубежные топ-менеджеры сказали себе: если уж такое с самим Калви случилось, то это в конечном счете может коснуться меня и моей компании», — пояснил Шепп, отметив, что представители бизнеса требуют, чтобы расследование дела Калви проводилось «в рамках обычного судебного процесса, а не тайного расследования спецслужб».