Акции «Магнита» выросли на 4% на новости об уходе Наумовой

Акции «Магнита» выросли на фоне новости об уходе генерального директора Ольги Наумовой. На Московской фондовой бирже рост составил 4%, максимальная цена за акцию на торгах в среду составила 3840 руб. за штуку по сравнению с ценой закрытия 25 июня на уровне 3690 руб. за штуку. На Лондонской фондовой бирже за момент закрытия 25 июня стоимость бумаг «Магнита» составляла $14,24 за расписку, максимальная цена за бумагу в среду, 26 июня составила $14,82, что также на 4% выше цены закрытия.

О решении Наумовой покинуть компанию стало известно в среду утром. Топ-менеджер перешла в «Магнит» весной прошлого года из основной конкурирующей компании — X5 Retail Group. Там она возглавляла сеть «Пятерочка», где провела обновление сети. В «Магните» Наумова сначала заняла должность исполнительного директора, а вскоре и генерального. Кадровые перестановки в «Магните» начались после смены акционеров. В феврале 2018 года владельцем 29,1% ретейлера стала группа ВТБ, которая выкупила долю основателя компании — Сергея Галицкого. Вскоре после этого банк продал почти 12% инвесткомпании «Марафон Групп» Александра Винокурова.

Команда Ольги Наумовой сформировала новую стратегию развития «Магнита», которая была представлена осенью 2018 года. Согласно ей, планировалось к 2023 году довести долю ретейлера на российском рынке до 15% по сравнению с 9% на момент написания стратегии.

В начале 2019 года «Магнит» объявил о создании новой должности — президента компании. Ее занял Ян Дюннинг, который до этого возглавлял сеть «Лента». После ухода Наумовой Дюннинг также возьмет на себя роль генерального директора.