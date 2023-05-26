Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 25 мая, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 25 мая, 17:00
Wildberries опровергла данные о блокировке товаров продавцов на ₽50 млрд Бизнес, 02:05
Президент ЮАР исключил отказ от нейтралитета по конфликту на Украине Политика, 01:49
Аналитики назвали Эр-Рияд крупнейшим поставщиком дизтоплива в Европу Бизнес, 01:21
В Татарстане начался пожар в исправительной колонии Общество, 01:12
В Туапсе произошло третье за последние десять дней землетрясение Общество, 00:46
«Ливерпуль» из-за победы МЮ впервые за 6 лет не пробился в Лигу чемпионов Спорт, 00:27
США ввели санкции против подозреваемого в связи с ЧВК «Вагнер» россиянина Политика, 00:25
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Минобороны не признало диабет основанием для освобождения от службы Политика, 00:16
Не дали стать великой. Ласицкене попрощалась с международной карьерой Спорт, 00:00
Турфирмы заявили об отсутствии «бума» на путевки в Грузию Бизнес, 00:00
Картаполов предложил создать единый штаб по охране границы с Украиной Политика, 00:00
Кадыров рассказал, сколько чеченцев участвуют в военной операции Политика, 25 мая, 23:56
В Белгородской области с дрона сбросили взрывчатку на здание Политика, 25 мая, 23:52
В Бердянске прогремели взрывы Политика, 25 мая, 23:33

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Бизнес ,  
0 

Wildberries опровергла данные о блокировке товаров продавцов на ₽50 млрд

В Wildberries назвали неверной информацию о блокировке товаров на 50 млрд руб.
Общественники сообщили, что получили жалобы на блокировку товаров на 50 млрд руб., и попросили СК и прокуратуру проверить действия Wildberries. Маркетплейс заявил, что из-за «серого» продвижения заморожены выплаты 120 продавцам
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Данные о том, что Wildberries заблокировал товары продавцов на общую сумму 50 млрд руб., не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в маркетплейсе.

Накануне об этом заявил глава ОНК Москвы, председатель Союза электронной торговли Георгий Волков, ссылаясь на поступившие правозащитникам обращения от предпринимателей. Они пожаловались, что компания продает эти товары, но деньги от продаж не поступают на счета поставщиков. В связи с этим союз попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить Wildberries на мошенничество.

Как сообщили в маркетплейсе, около 300 продавцов воспользовались услугами нелегального продвижения на онлайн-платформе. Об этой схеме Wildberries рассказывала в начале мая, компания оценила свои потери в 650 млн руб.

В Wildberries заявили, что проверили 60% продавцов, подозреваемых в использовании «серых» схем продвижения, и «разморозили» их баланс. «Сейчас речь идет лишь о приостановке выплат порядка 120 (40%) продавцам на время следственных действий правоохранительных органов и внутренних проверок действий продавцов», — заявили ТАСС в компании, не уточнив сумму.

Там добавили, что у продавцов есть доступ к личному кабинету и возможность управлять им. 10 июня, когда проверка завершится, «большая часть выплат может быть возобновлена, если проверка подтвердит отсутствие мошенничества со стороны продавцов».

23 мая около 80 продавцов собрались у офиса маркетплейса в московском бизнес-центре «Демидов» и потребовали разблокировать их аккаунты. Они пожаловались, что из-за блокировки учетных записей не могут вывести заработанные деньги. В пресс-службе Wildberries изначально говорили РБК, что информация о блокировке личных кабинетов не соответствует действительности. По данным компании, продавцы управляют своими кабинетами, транзакции по ним идут, на период проведения следственных действий был ограничен вывод средств с баланса.

Читайте на РБК Pro
Почему молодые инвесторы скупают антикварные книги и монеты
«Да нет, наверное»: как повысить эффективность делового общения
Почему появляется боль после тренировок и как с ней справляться
«1 C» против SAP: когда российские ERP-системы догонят западные
Теги
Wildberries выплаты продавцы

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Продавцы устроили забастовку у офиса Wildberries из-за блокировки
Бизнес
Wildberries приостановил начисления за рекламу после митинга продавцов
Бизнес
Wildberries разблокировала 60% счетов подозреваемых в сером продвижении
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter