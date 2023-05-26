Wildberries опровергла данные о блокировке товаров продавцов на ₽50 млрд

Общественники сообщили, что получили жалобы на блокировку товаров на 50 млрд руб., и попросили СК и прокуратуру проверить действия Wildberries. Маркетплейс заявил, что из-за «серого» продвижения заморожены выплаты 120 продавцам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Данные о том, что Wildberries заблокировал товары продавцов на общую сумму 50 млрд руб., не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в маркетплейсе.

Накануне об этом заявил глава ОНК Москвы, председатель Союза электронной торговли Георгий Волков, ссылаясь на поступившие правозащитникам обращения от предпринимателей. Они пожаловались, что компания продает эти товары, но деньги от продаж не поступают на счета поставщиков. В связи с этим союз попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить Wildberries на мошенничество.

Как сообщили в маркетплейсе, около 300 продавцов воспользовались услугами нелегального продвижения на онлайн-платформе. Об этой схеме Wildberries рассказывала в начале мая, компания оценила свои потери в 650 млн руб.

В Wildberries заявили, что проверили 60% продавцов, подозреваемых в использовании «серых» схем продвижения, и «разморозили» их баланс. «Сейчас речь идет лишь о приостановке выплат порядка 120 (40%) продавцам на время следственных действий правоохранительных органов и внутренних проверок действий продавцов», — заявили ТАСС в компании, не уточнив сумму.

Там добавили, что у продавцов есть доступ к личному кабинету и возможность управлять им. 10 июня, когда проверка завершится, «большая часть выплат может быть возобновлена, если проверка подтвердит отсутствие мошенничества со стороны продавцов».

23 мая около 80 продавцов собрались у офиса маркетплейса в московском бизнес-центре «Демидов» и потребовали разблокировать их аккаунты. Они пожаловались, что из-за блокировки учетных записей не могут вывести заработанные деньги. В пресс-службе Wildberries изначально говорили РБК, что информация о блокировке личных кабинетов не соответствует действительности. По данным компании, продавцы управляют своими кабинетами, транзакции по ним идут, на период проведения следственных действий был ограничен вывод средств с баланса.