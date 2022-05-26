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«Ведомости» узнали об идее не допускать иностранные компании к недрам

Власти могут «для интересов граждан и экономики» России запретить компаниям из-за рубежа получать новые лицензии на разработку, доля допустимого участия иностранного капитала в российских компаниях пока не определена
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Иностранные компании могут лишить права разрабатывать недра в России, это смогут делать лишь российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы на территории страны, говорится в актуальном перечне первоочередных действий для развития экономики в условиях санкционного давления, пишут «Ведомости». В материале говорится о запрете выдачи новых лицензий.

В настоящий момент ведется обсуждение «возможных мер поддержки недропользователей в условиях новых экономических реалий», сообщил «Ведомостям» представитель Министерства природы, отметив, что пока рано говорить о деталях законопроекта. Глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин связал изменения с «интересами российской экономики и наших граждан», уточнив, что они вносятся в закон «О недрах».

По данным издания, правительство планирует разработать соответствующий проект закона до середины июня этого года. Проработку таких поправок в законодательство газете подтвердили два неназванных источника. Один из собеседников «Ведомостей» пояснил, что поправки обезопасят новые проекты по разработке недр от последствий выхода из них зарубежных инвесторов, подобно происходящему сейчас из-за санкций.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Источники издания не смогли уточнить, будет ли в финальной версии закона напрямую указан запрет на любое участие иностранных компаний в российском юрлице, которое будет претендовать на лицензию.

В Минприроды и в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко отказались комментировать РБК эту информацию.

Нынешняя редакция закона «О недрах» дает право иностранным компаниям на получение лицензии по пользованию недрами, однако для них установлен запрет на любое использование недр на территории континентального шлейфа и прилегающих к нему землях, указал в беседе с газетой советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев. Он подчеркнул, что закон сейчас также рассматривает в качестве иностранных инвесторов и те компании, которые созданы в России, при условии, что доля у иностранного гражданина или организации достигает 50% + 1 голос.

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Около трех лет назад — в июне 2019 года — Минприроды предложило правительству увеличить пороговое значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т для повышения интереса к добыче золота в России у частных инвесторов, в том числе иностранных. Близкий к министерству собеседник «Коммерсанта» рассказал в декабре того же года, что силовые ведомства остались недовольны предложением о либерализации доступа иностранных инвесторов к недрам.

В начале марта власти решили ввести временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из активов в России. Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что иностранные бизнесмены вынуждены принимать подобные меры, исходя из политических причин, а не экономических. Ограничения введены, «чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
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недропользование недра недропользователи Минприроды полезные ископаемые нефтедобыча
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