СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

Законопроект, который предлагает либерализовать доступ иностранных инвесторов к разработке стратегических месторождений золота, получил негативную оценку силовых ведомств

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.

По словам собеседника издания, законопроект могут вернуть его авторам из-за негативной оценки силовых ведомств. В Минприроды на запрос газеты не ответили.

Ведомство во исполнение поручения президента подготовило поправки к законопроекту «О недрах», а в июне 2019 года внесло их в правительство. Документ должен был повысить интерес к добыче золота в России и привлечь частные инвестиции, в том числе из-за рубежа, при добыче рудного золота, отмечало министерство.

Как напомнило Минприроды, в 2008 году в закон были внесены изменения о признании стратегическими месторождений рудного золота с запасами свыше 50 т. Они были направлены на «усиление контроля со стороны государства за стратегическими объектами». По мнению ведомства, это ограничило доступ золотодобывающих компаний к финансированию из-за рубежа, так как иностранные инвесторы восприняли поправки «как существенные финансовые и административные риски, связанные с возможностью прекращения права пользования недрами».