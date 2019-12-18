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СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам
Законопроект, который предлагает либерализовать доступ иностранных инвесторов к разработке стратегических месторождений золота, получил негативную оценку силовых ведомств

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.

По словам собеседника издания, законопроект могут вернуть его авторам из-за негативной оценки силовых ведомств. В Минприроды на запрос газеты не ответили.

Ведомство во исполнение поручения президента подготовило поправки к законопроекту «О недрах», а в июне 2019 года внесло их в правительство. Документ должен был повысить интерес к добыче золота в России и привлечь частные инвестиции, в том числе из-за рубежа, при добыче рудного золота, отмечало министерство.

Как напомнило Минприроды, в 2008 году в закон были внесены изменения о признании стратегическими месторождений рудного золота с запасами свыше 50 т. Они были направлены на «усиление контроля со стороны государства за стратегическими объектами». По мнению ведомства, это ограничило доступ золотодобывающих компаний к финансированию из-за рубежа, так как иностранные инвесторы восприняли поправки «как существенные финансовые и административные риски, связанные с возможностью прекращения права пользования недрами».

Глава Kinross заявил об интересе инвесторов к добыче золота в России
Бизнес

На данный момент частная компания, открывшая месторождение стратегического уровня, может лишиться лицензии. Государство имеет право изъять у недропользователя актив и частично выплатить компенсации на покрытие понесенных затрат. Подобная мера еще не применялась, однако участники рынка видят в ней риск, пишет газета со ссылкой на разработанный Минпромторгом проект стратегии развития отрасли драгоценных металлов.

Согласно приведенной в документе оценке аналитиков Ernst & Young, повышение порога до 200 т может обеспечить в 2018–2041 годах прямой и косвенный вклад в ВВП до $17 млрд, рост прямых иностранных инвестиций на развитие месторождений до $0,4 млрд и создание до 12 тыс. рабочих мест на территории Дальневосточного федерального округа, где расположены активы.

В ноябре прошлого года повысить «стратегический» порог запасов для месторождений золота просил президент Kinross Gold Пол Роллинсон. Компания разрабатывает в России месторождения золота на Чукотке. Как сообщал «Коммерсантъ», Kinross и EY подготовили для премьера Дмитрия Медведева исследование, в котором говорилось, что это должно привлечь $1,2 млрд прямых иностранных инвестиций до 2041 года.

Авторы: Гаяна Демурина, Наталия Анисимова
Теги: Минприроды, золотодобыча, недра
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