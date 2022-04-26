Суд обязал Трампа платить по $10 тыс. в день из-за дела о мошенничестве

Дело было заведено против его Trump Organization. Трампа обязали предоставить некие документы, однако он этого не сделал. Теперь экс-президент должен платить $10 тыс. ежедневно до тех пор, пока не представит требуемое

Дональд Трамп (Фото: Allison Joyce / Getty Images)

Суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в неуважении к суду из-за того, что он отказался предоставить документы в рамках расследования дела в отношении его главного актива — Trump Organization. Теперь Трамп будет обязан выплачивать по $10 тыс. в день до тех пор, пока не представит нужные документы, сообщила в своем Twitter-аккаунте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Она назвала решение суда «крупной победой». «Сегодня справедливость восторжествовала. Наше расследование в отношении финансовых операций Дональда Трампа и Trump Organization будет продолжаться, потому что никто не может быть выше закона», — написала она.

Офис генпрокурора подал ходатайство о признании Трампа виновным в неуважении к суду 7 апреля. Джеймс тогда сообщала, что экс-президент отказался представить нужны документы, «несмотря на предельно ясное распоряжение суда». Гособвинение тогда же попросило выписать Трампу ежедневный штраф в размере $10 тыс. Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство офиса генпрокурора Нью-Йорка.

Расследование началось еще в 2019 году, во время президентства Трампа. Поводом для этого стали заявления его бывшего адвоката Майкла Коэна, который сообщил, что Trump Organization завышала стоимость своих активов. Это позволяло компании получать кредиты на более выгодных условиях, а также, по его словам, иметь льготы при уплате налога на недвижимость.

В июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения против Trump Organization, ее финансового директора Аллена Вайссельберга и Trump Payroll Corporation. Компании обвинили в мошенничестве с уплатой налогов, преступном сговоре, фальсификации деловой документации, Вайссельберга — в хищении в особо крупном размере и фальсификации отчетности. В обвинительном заключении говорилось, что преступления совершались в течение 15 лет.

Трамп покинул пост гендиректора Trump Organization в 2017 году после избрания президентом. Он заявлял, что дело имеет политические мотивы.