«Трансмашхолдинг» заявил о разочаровании из-за срыва сделки с Rolls-Royce

«Трансмашхолдинг» подчеркивает, что в ходе подготовки сделки по покупке Bergen Engines не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к ней закона о безопасности Норвегии

Фото: transmashholding / Facebook

Компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ), которая планировала купить Bergen Engines — норвежскую «дочку» британской компании Rolls-Royce, разочарована решением властей Норвегии заблокировать сделку как не соответствующую интересам национальной безопасности, говорится в заявлении компании, поступившем в РБК.

«В течение всего процесса ведения сделки ТМХ оставался максимально прозрачным в отношении структуры собственности и планов по развитию Bergen Engines. В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии», — говорится в сообщении ТМХ. Предполагаемый новый владелец завода, TMH International, неоднократно заявлял о готовности на 100% соблюдать местное законодательство и следовать требованиям норвежских регуляторов, подчеркивает компания. Теперь компания собирается «оценить все коммерческие, финансовые и юридические последствия решения норвежских властей».

Подразделение ТМХ (владельцы — Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Дмитрий Комиссаров и Кирилл Липа), TMH International, собиралось купить завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, расположенного в норвежском городе Берген и принадлежащего Rolls-Royce. В феврале ТМХ объявила, что стороны согласовали сделку, сумма которой должна была составить €150 млн. Однако в начале марта Минюст Норвегии заявил, что сделка приостановлена из-за того, что она может поставить под угрозу интересы национальной безопасности страны. Bergen Engines поставлял продукцию в том числе и для флота Норвегии. Глава Минюста страны Моника Муланд отмечала, что сделку необходимо дополнительно проанализировать.

23 марта Минюст объявил, что «теперь у правительства есть достаточно информации, для того чтобы сделать вывод, что процесс продажи должен быть остановлен». В релизе министерства отмечается, что «технологии Bergen Engines и производимые ими двигатели имели бы большое военно-стратегическое значение для России и укрепили бы военный потенциал России, что явно противоречило бы интересам норвежской и союзной политики безопасности». Официально предложение правительства заблокировать сделку будет представлено королю страны 26 марта.