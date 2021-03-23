«Трансмашхолдинг» заявил о разочаровании из-за срыва сделки с Rolls-Royce

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 75,36 (+0,75) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 89,77 (+1,11) Инвестиции, 13:47
НАТО назвало Россию в числе главных угроз вместе с терроризмом и COVID-19 Политика, 19:52 Новые деньги в России, почему нефть дешевеет без бензина. Главное за день Общество, 19:50 Джонсон пообещал последние ограничения из-за коронавируса в Британии Общество, 19:49 «Ак Барс» вышел в финал плей-офф Восточной конференции Спорт, 19:39 На какие импортные товары растет спрос у россиян РБК и Банк «Открытие», 19:25 Telegram опроверг заявление РФПИ об инвестициях в мессенджер Общество, 19:24 Работу Бэнкси в поддержку врачей продали за £16,7 млн Общество, 19:20 В Подмосковье представили автоматы по приему бутылок в обмен на фастфуд Общество, 19:12 СМИ сообщили об обстреле ракетами базы США в Сирии Политика, 19:07 Принц Гарри устроился на работу в Кремниевую долину Общество, 19:03 Защита Шпигеля объяснила предполагаемую взятку строительством санатория Общество, 18:59 Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 18:56 Audi начала серийное производство нового кроссовера Q4 e-tron Авто, 18:56 Глава ЦБ Норвегии назвал биткоин «слишком дорогим и нестабильным» Крипто, 18:41
Бизнес ,  
0 

«Трансмашхолдинг» заявил о разочаровании из-за срыва сделки с Rolls-Royce

«Трансмашхолдинг» подчеркивает, что в ходе подготовки сделки по покупке Bergen Engines не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к ней закона о безопасности Норвегии
Фото: transmashholding / Facebook
Фото: transmashholding / Facebook

Компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ), которая планировала купить Bergen Engines — норвежскую «дочку» британской компании Rolls-Royce, разочарована решением властей Норвегии заблокировать сделку как не соответствующую интересам национальной безопасности, говорится в заявлении компании, поступившем в РБК.

«В течение всего процесса ведения сделки ТМХ оставался максимально прозрачным в отношении структуры собственности и планов по развитию Bergen Engines. В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии», — говорится в сообщении ТМХ. Предполагаемый новый владелец завода, TMH International, неоднократно заявлял о готовности на 100% соблюдать местное законодательство и следовать требованиям норвежских регуляторов, подчеркивает компания. Теперь компания собирается «оценить все коммерческие, финансовые и юридические последствия решения норвежских властей».

Подразделение ТМХ (владельцы — Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Дмитрий Комиссаров и Кирилл Липа), TMH International, собиралось купить завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, расположенного в норвежском городе Берген и принадлежащего Rolls-Royce. В феврале ТМХ объявила, что стороны согласовали сделку, сумма которой должна была составить €150 млн. Однако в начале марта Минюст Норвегии заявил, что сделка приостановлена из-за того, что она может поставить под угрозу интересы национальной безопасности страны. Bergen Engines поставлял продукцию в том числе и для флота Норвегии. Глава Минюста страны Моника Муланд отмечала, что сделку необходимо дополнительно проанализировать.

23 марта Минюст объявил, что «теперь у правительства есть достаточно информации, для того чтобы сделать вывод, что процесс продажи должен быть остановлен». В релизе министерства отмечается, что «технологии Bergen Engines и производимые ими двигатели имели бы большое военно-стратегическое значение для России и укрепили бы военный потенциал России, что явно противоречило бы интересам норвежской и союзной политики безопасности». Официально предложение правительства заблокировать сделку будет представлено королю страны 26 марта.

Авторы
Мария Лисицына, Светлана Бурмистрова
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter