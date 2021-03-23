Норвегия запретила продажу активов Rolls-Royce российской компании

Власти считают, что сделка угрожает национальным интересам страны, а передача завода по производству двигателей российской компании противоречит политике безопасности

Фото: Felix Kästle / dpa / picture-alliance / ТАСС

Власти Норвегии решили ввести запрет на продажу норвежской «дочки» британской компании Rolls-Royce подразделению российского «Трансмашхолдинга» (ТМХ), совладельцами которого являются Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. Об этом говорится в отчете министра юстиции страны.

Речь идет о продаже расположенного в Бергене завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, о которой было объявлено в начале февраля 2021 года. Сумма сделки составляла €150 млн.

«Мы считаем, что у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод, что необходимо воспрепятствовать продаже завода компании, контролируемой страной, с которой у нас нет сотрудничества в сфере безопасности», — сообщила министр Моника Муланд.

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Ведомство заключило, что технологии, которыми обладает Bergen Engines, и производимые компанией двигатели имели бы большое военно-стратегическое значение для России и укрепили бы ее военный потенциал, что «явно противоречило бы интересам норвежской и союзной политики безопасности».