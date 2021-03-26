ФАС раскритиковала идею о приоритете грузов за предоплату РЖД

Предоставление приоритета по вывозу груза в обмен на предоплату в адрес РЖД нарушает антимонопольное законодательство, считает ФАС. Эта идея Минтранса, по версии регулятора, ущемляет права в том числе малого и среднего бизнеса

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскритиковала предложения Минтранса о приоритетном пропуске грузов на железной дороге на условиях предоплаты в пользу РЖД, а также о первоочередном провозе коксующегося угля.

Об этом говорится в письме замруководителя ведомства Петра Иванова, которое он отправил 24 марта в Минтранс и Минэнерго. Подлинность письма РБК подтвердил источник, близкий к грузоотправителям. Представители Минтранса и Минэнерго отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службы ФАС и РЖД.

В пятницу, 26 марта, эти вопросы обсудят на заседании правительственной комиссии по транспорту под руководством первого вице-премьера, председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с повесткой заседания, представитель вице-премьера подтвердил эту информацию.

Почему ФАС против приоритетного доступа

Речь идет о поправках к уставу железнодорожного транспорта и правилам недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре (ПНД), которые Минтранс подготовил по поручению премьера Михаила Мишустина. Поправки вводят формат договора между РЖД и грузоотправителями на принципах «вези или плати», в которых также будет предусмотрено право перевозчика получать невозвратную предоплату за будущие перевозки в обмен на приоритет в вывозе грузов.