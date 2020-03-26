Группа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса

«Группа ЛСР» планирует в 2,6 раза снизить размер дивидендов, чтобы подготовиться к «разным сценариям экономической и эпидемиологической ситуации». Снижение выплат может быть также продиктовано сокращением прибыли по итогам года

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2019 год дивиденды на общую сумму 3,09 млрд руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Последние пять лет, с 2015 по 2019 год, группа выплачивала дивиденды из расчета 78 руб. на одну акцию, таким образом общий размер дивидендов составлял 8,04 млрд руб. ежегодно. Собрание акционеров в этом году пройдет в заочной форме в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, рассказал РБК председатель совета директоров Дмитрий Гончаров.

«Коррекция размера дивидендов по сравнению с предыдущим годом вызвана в частности намерением компании усилить свою готовность к самым разным сценариям развития экономической и эпидемиологической ситуации в стране и мире», — пояснил РБК Гончаров. Также группа планирует перейти к выплате двухразовых дивидендов в течение года за следующие отчетные периоды, уточнил Гончаров.

Собеседник РБК подчеркнул, что размер выплат соответствует принципам компании, согласно которым дивиденды должны составлять не менее 20% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Прибыль группы за прошлый год составила 7,5 млрд руб, что на 54% меньше, чем годом ранее. Выручка за год сократилась на 25% до 110,4 млрд руб.

Гончаров сообщил, что совет директоров принял решение о реализации программы приобретения на открытом рынке акций группы. Максимальная сумма, которая может быть потрачена на buy back — 5 млрд руб. Решение о конкретных параметрах и сроках обратного выкупа совет директоров, по словам Гончарова, будет принимать отдельно «в соответствии с изменяющимися рыночными условиями» для поддержки биржевой цены акций.