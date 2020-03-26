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Группа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса

«Группа ЛСР» планирует в 2,6 раза снизить размер дивидендов, чтобы подготовиться к «разным сценариям экономической и эпидемиологической ситуации». Снижение выплат может быть также продиктовано сокращением прибыли по итогам года
ЛСР LSRG ₽558 -3,29% Купить
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2019 год дивиденды на общую сумму 3,09 млрд руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Последние пять лет, с 2015 по 2019 год, группа выплачивала дивиденды из расчета 78 руб. на одну акцию, таким образом общий размер дивидендов составлял 8,04 млрд руб. ежегодно. Собрание акционеров в этом году пройдет в заочной форме в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, рассказал РБК председатель совета директоров Дмитрий Гончаров.

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«Коррекция размера дивидендов по сравнению с предыдущим годом вызвана в частности намерением компании усилить свою готовность к самым разным сценариям развития экономической и эпидемиологической ситуации в стране и мире», — пояснил РБК Гончаров. Также группа планирует перейти к выплате двухразовых дивидендов в течение года за следующие отчетные периоды, уточнил Гончаров.

Собеседник РБК подчеркнул, что размер выплат соответствует принципам компании, согласно которым дивиденды должны составлять не менее 20% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Прибыль группы за прошлый год составила 7,5 млрд руб, что на 54% меньше, чем годом ранее. Выручка за год сократилась на 25% до 110,4 млрд руб.

Гончаров сообщил, что совет директоров принял решение о реализации программы приобретения на открытом рынке акций группы. Максимальная сумма, которая может быть потрачена на buy back — 5 млрд руб. Решение о конкретных параметрах и сроках обратного выкупа совет директоров, по словам Гончарова, будет принимать отдельно «в соответствии с изменяющимися рыночными условиями» для поддержки биржевой цены акций.

После объявления о сокращении дивидендов акции группы ЛСР упали на 6,6% — с 558 до 521,2 руб. за бумагу. Торги 26 марта завершились на отметке 558 руб., таким образом капитализация группы на Московской бирже в конце дня составила 57,5 млрд руб.

Группа ЛСР — второй после группы ПИК застройщик по объему строительства жилья в России. В стадии строительства у девелопера — более 3 млн кв.м жилья. Крупнейший акционер группы — ее основатель и гендиректор Андрей Молчанов, ему принадлежат 50,33% акций. В свободном обращении на Мосбирже — 41,57% бумаг группы.

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В США и Европе некоторые компании также сократили либо отказались выплачивать дивиденды на фоне распространения COVID-19: среди них Boeing, Airbus, Ford, Macy's, Macerich, Occidental Petroleum. В России пока никто не объявлял о сокращении выплат в связи с распространением коронавируса, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. «В целом таких решений можно ожидать от других компаний, но скорее по окончании первого полугодия», — уточняет он. Кричевский предполагает, что уменьшение дивидендов группы ЛСР может быть больше связано не с эпидемиологической ситуацией, а с сокращением выручки и прибыли компании в 2019 году.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, Группа ЛСР, коронавирус
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