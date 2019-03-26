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BlackRock $485 (+15,91%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
CVS Health $88 (+59,36%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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СМИ узнали о недовольстве «Реновы» оценкой «дочки» для СП с «Газпромом»
В рамках подготовки к слиянию «Т Плюс» с «Газпром энергохолдингом» «дочку» группы компаний Вексельберга оценили в 45 млрд руб., что позволит ей получить не более 11% в результате сделки. «Ренову» такой расклад не устраивает
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Крупнейшую частную генерирующую компанию «Т Плюс», которая входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, в рамках готовящейся сделки по объединению с «Газпром энергохолдингом» оценили в 40-45 млрд руб., что не устраивает саму компанию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Газпром энергохолдинг», который контролирует энергетические активы газовой монополии, в свою очередь, оценили в 360 млрд руб. Так как доли в совместном предприятии должны быть пропорциональны этим суммам, то «Ренова» может получить 11%. Собеседник издания указывает, что группа Вексельберга оценивает «Т Плюс» не менее чем в 100 млрд руб.

Вексельберг, подчерчивает другой источник, претендует на блокпакет в сделке, то есть 25% плюс одну акцию. Для того, чтобы добиться такого долевого расклада в конечной конфигурации, «Ренова» может включить в сделку дополнительные активы, такие как Уральский турбинный завод (УТЗ) и ГК «Хевел». Также, добавляет газета, есть вариант выкупа доли «Т Плюс» «Газпром энергохолдингом» в 2022-2025 годах.​

РБК направил запрос представителю Вексельберга. Представитель «Газпром энергохолдинга» отказался от комментариев.

В апреле прошлого года Минфин США ввел санкции против Вексельберга. Бизнесмен назвал их «несправедливыми и необоснованными» и пообещал обжаловать введение ограничений.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
При участии: Светлана Бурмистрова, Алина Фадеева
Теги: «Ренова», Виктор Вексельберг, «Газпром энергохолдинг»
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