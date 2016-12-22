Вексельберг обжаловал введенные против него американские санкции

Российский миллиардер, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг оспорил введенные против него в апреле санкции США, передает Bloomberg.

По данным агентства, не так давно нанятые им американские юристы подали петицию об отмене ограничений.

Представитель «Реновы» Андрей Шторх в разговоре с «Интерфаксом» подтвердил факт передачи петиции в подразделение американского Минфина, которое отвечает за ограничительные меры (OFAC — Office of Foreign Assets Control, Управление по контролю за иностранными активами).

Сам Вексельберг, комментируя в апреле санкции, заявлял, что они несправедливы и необоснованны. Тогда же он объявил о намерении судиться с Вашингтоном. Позднее его представитель уточнил, что речь идет не о тяжбе в суде, а об обжаловании решения о включении в санкционные списки.