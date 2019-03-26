Эдуард Худайнатов решил построить второй НПЗ на Дальнем Востоке

«Нефтегазхолдинг» планирует привлечь в проект иностранного инвестора из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который предоставит финансирование для строительство второй очереди, сказал РБК представитель компании. Подробности он не раскрыл. Предложение «Нефтегазхолдинга» может быть интересно инвесторам из стран, где находятся потенциальные покупатели продукции Хабаровского НПЗ — это Китай, Япония и другие азиатские страны, рассуждает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но с учетом невысокой рентабельности переработки в России, скорее всего, «Нефтегазхолдингу» придется предложить инвестору и долю в каком-то прибыльном добычном проекте, например Пайяхе, который еще предстоит реализовать, заключает аналитик.

Где «Нефтегазхолдинг» найдет средства на этот проект

Целесообразность строительства нового НПЗ в России зависит прежде всего от его местоположения, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. В случае с Хабаровском идея не выглядит неосуществимой, указывает он: цены в регионе выше, чем в среднем по России; кроме того, новый завод будет близок к экспортным рынкам, объясняет аналитик. «Нефтегазхолдинг» мог бы построить установки для производства полипропилена, добавляет Костин из Rupec: все эксперты прогнозируют сохранение и даже рост дефицита на рынке полипропиленов в Китае.

Строительство завода займет от шести до восьми лет в зависимости от того, на какой стадии находится проект — принято ли окончательное инвестрешение, есть ли проектная документация, перечисляет Костин. Самые высокие капитальные затраты у компании в любом случае будут на второй-третий год после начала строительства, то есть в 2022-2025 годах, считает эксперт.

К этому времени, возможно, «Нефтегазхолдинг» начнет получать выручку от разработки своего крупнейшего проекта — Пайяхских месторождений на Таймыре с запасами свыше 160 млн т нефти. На разработку Пайяхи потребуется $3,5-5 млрд. Сейчас компания бурит на участках скважины, чтобы увеличить запасы, а также ведет переговоры с государством о поддержке при строительстве инфраструктуры и о налоговых льготах — в одном из писем в правительство Худайнатов просил освободить проект от НДПИ и вести для него налоговый вычет на геологоразведочные работы. Кроме того, «Нефтегазхолдинг» пригласил в таймырский проект иностранных инвесторов, в том числе британскую BP. Помочь с инфраструктурой «Нефтегазхолдингу» уже вызвалась «Роснефть», она же может стать финансовым и стратегическим партнером компании, рассказывали источники «Коммерсанта».

Если у «Нефтегазхолдинга» получится выполнить собственные планы по добыче нефти (увеличить ее с 0,5 млн т в 2023 году до 13 млн т к 2025 году), уже в 2023 году Пайяха принесет компании $240 млн, а в 2025 году — $6 млрд, и выручка будет расти, считает Полищук из Raiffeisenbank. С учетом льгот рентабельность проекта, вероятно, будет выше 25%, т.е. EBITDA на пике может быть более $1,5 млрд, рассуждает он. В этом случае у компании будут средства на строительство завода, заключает эксперт.