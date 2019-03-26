Эдуард Худайнатов решил построить второй НПЗ на Дальнем Востоке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,27 0,19 EUR Бирж. 72,66 0,15 Brent 67,56 0,75% USD Нал. 64,72 63,87 EUR Нал. 73,16 72,32 USD ЦБ 64,50 0,73 EUR ЦБ 72,92 0,33 EUR/USD 1,1305 -0,0007 BTC/USD Бирж. 3 974,20 4,20 IMOEX 2 504,41 0,27% RTSI 1 227,50 -0,07% DJIA 25 516,83 0,06% Nasdaq 7 637,54 -0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alibaba $245 (+37,16%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,91%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
CVS Health $88 (+59,36%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+10,78%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Alibaba $245 (+37,16%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,91%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
CVS Health $88 (+59,36%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+10,78%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 64,5 (+0,73) Quote, 25 мар, 12:16
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 72,92 (+0,33) Quote, 25 мар, 12:16
«Аэрофлот» отменил в апреле 18 рейсов из Москвы в Стамбул и обратно Общество, 11:31 Apple выпускает свою первую кредитку. Главное Финансы, 11:28 Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя Общество, 11:25 Овечкин и «Кэпиталз» на приеме в Белом доме вручили Трампу золотую клюшку Общество, 11:23 В Москве школьница ранила одноклассницу ножом Общество, 11:20 СМИ узнали о недовольстве «Реновы» оценкой «дочки» для СП с «Газпромом» Бизнес, 11:14 Минпросвещения поручило разобраться в увольнении учительницы из Барнаула Общество, 11:08 Как миллениалы меняют рынок коммерческой недвижимости Пресс-центр, 11:03 В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Общество, 11:00 Суд назначил дату слушаний по делу футболистов Кокорина и Мамаева Общество, 10:56 Как заработать на новых токенах Крипто, 10:56 Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста Общество, 10:53 CNBC назвал сроки передачи «Посейдонов» российским военным Политика, 10:48 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 10:34
Бизнес ,  
0 
Эдуард Худайнатов решил построить второй НПЗ на Дальнем Востоке
«Нефтегазхолдинг», принадлежащий Эдуарду Худайнатову и обремененный долгами, решил построить на Дальнем Востоке вторую очередь Хабаровского НПЗ мощностью 5 млн т. Это может стоить до $3 млрд; компания начала поиск инвестора
Эдуард Худайнатов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Зачем нужен новый НПЗ в Хабаровске

«Нефтегазхолдинг», принадлежащий экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатов, планирует построить вторую очередь Хабаровского НПЗ на Дальнем Востоке, рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель председателя краевого правительства — министр экономического развития Виктор Калашников. Эту информацию подтвердил РБК представитель «Нефтегазхолдинга».

Нынешняя мощность Хабаровского НПЗ, находящегося в пределах Хабаровска, — 5 млн т. Вторую очередь, которая позволит удвоить мощность (до 10 млн т), будет построена примерно в 15 км от действующего завода, уточнил представитель компании. По сути это будет отдельный завод. «Мы сейчас ведем с компанией переговоры о месте размещения нового предприятия. Понятное дело, в черте города его невозможно построить. Подбираем площадку в Хабаровском районе», — сообщил Калашников.

«Нефтегазхолдинг» собирается построить установки вторичных процессов переработки — каталитический крекинг, гидропроцессы и установки замедленного коксования, объясняет представитель компании. По его словам, вторая очередь НПЗ необходима, чтобы покрыть спрос на бензин в дефицитном Дальневосточном федеральном округе. При этом завод прекратит выпуск темных нефтепродуктов с высоким содержанием серы, но будут построены установки нефтехимии, и предприятие сможет выпускать «широкий ассортимент синтетической продукции», сказал собеседник РБК.

Строительство такого завода может стоить в диапазоне от 100 до 200 млрд руб. ($1,6-3,1 млрд), сказал РБК руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин. Таких денег у «Нефтегазхолдинга» нет: EBITDA владеющей Хабаровским НПЗ Alliance Oil Company, ключевого работающего актива «Нефтегазхолдинга», за 2018 год составила $311 млн, оценивал аналитик ING Егор Федоров. При этом у Alliance Oil высокая долговая нагрузка — 5,5 показателей EBITDA за 9 месяцев 2018 года, а денежный поток — лишь $200 млн (оценка Федорова). Компания оценивает чистый долг в $1,8 млрд. У владельца «Нефтегазхолинга» Худайнатова также есть кредит примерно на $4 млрд, изначально выданный ВТБ и недавно рефинансированный в других банках.

Бизнес
С новым долгом: глава ННК рефинансировал кредит на покупку Alliance Oil

«Нефтегазхолдинг» планирует привлечь в проект иностранного инвестора из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который предоставит финансирование для строительство второй очереди, сказал РБК представитель компании. Подробности он не раскрыл. Предложение «Нефтегазхолдинга» может быть интересно инвесторам из стран, где находятся потенциальные покупатели продукции Хабаровского НПЗ — это Китай, Япония и другие азиатские страны, рассуждает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но с учетом невысокой рентабельности переработки в России, скорее всего, «Нефтегазхолдингу» придется предложить инвестору и долю в каком-то прибыльном добычном проекте, например Пайяхе, который еще предстоит реализовать, заключает аналитик.

Где «Нефтегазхолдинг» найдет средства на этот проект

Целесообразность строительства нового НПЗ в России зависит прежде всего от его местоположения, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. В случае с Хабаровском идея не выглядит неосуществимой, указывает он: цены в регионе выше, чем в среднем по России; кроме того, новый завод будет близок к экспортным рынкам, объясняет аналитик. «Нефтегазхолдинг» мог бы построить установки для производства полипропилена, добавляет Костин из Rupec: все эксперты прогнозируют сохранение и даже рост дефицита на рынке полипропиленов в Китае.

Строительство завода займет от шести до восьми лет в зависимости от того, на какой стадии находится проект — принято ли окончательное инвестрешение, есть ли проектная документация, перечисляет Костин. Самые высокие капитальные затраты у компании в любом случае будут на второй-третий год после начала строительства, то есть в 2022-2025 годах, считает эксперт.

К этому времени, возможно, «Нефтегазхолдинг» начнет получать выручку от разработки своего крупнейшего проекта — Пайяхских месторождений на Таймыре с запасами свыше 160 млн т нефти. На разработку Пайяхи потребуется $3,5-5 млрд. Сейчас компания бурит на участках скважины, чтобы увеличить запасы, а также ведет переговоры с государством о поддержке при строительстве инфраструктуры и о налоговых льготах — в одном из писем в правительство Худайнатов просил освободить проект от НДПИ и вести для него налоговый вычет на геологоразведочные работы. Кроме того, «Нефтегазхолдинг» пригласил в таймырский проект иностранных инвесторов, в том числе британскую BP. Помочь с инфраструктурой «Нефтегазхолдингу» уже вызвалась «Роснефть», она же может стать финансовым и стратегическим партнером компании, рассказывали источники «Коммерсанта».

Если у «Нефтегазхолдинга» получится выполнить собственные планы по добыче нефти (увеличить ее с 0,5 млн т в 2023 году до 13 млн т к 2025 году), уже в 2023 году Пайяха принесет компании $240 млн, а в 2025 году — $6 млрд, и выручка будет расти, считает Полищук из Raiffeisenbank. С учетом льгот рентабельность проекта, вероятно, будет выше 25%, т.е. EBITDA на пике может быть более $1,5 млрд, рассуждает он. В этом случае у компании будут средства на строительство завода, заключает эксперт.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Хабаровский НПЗ, Эдуард Худайнатов, «Роснефть», бензин
Материалы по теме
Худайнатов попросил освободить свой крупнейший проект от основных налогов
Бизнес
Костин подтвердил рефинансирование кредита Худайнатова
Бизнес
Худайнатов попросил господдержку для крупнейшего проекта в Арктике
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter