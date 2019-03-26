Эдуард Худайнатов решил построить второй НПЗ на Дальнем Востоке

Зачем нужен новый НПЗ в Хабаровске
«Нефтегазхолдинг», принадлежащий экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатов, планирует построить вторую очередь Хабаровского НПЗ на Дальнем Востоке, рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель председателя краевого правительства — министр экономического развития Виктор Калашников. Эту информацию подтвердил РБК представитель «Нефтегазхолдинга».
Нынешняя мощность Хабаровского НПЗ, находящегося в пределах Хабаровска, — 5 млн т. Вторую очередь, которая позволит удвоить мощность (до 10 млн т), будет построена примерно в 15 км от действующего завода, уточнил представитель компании. По сути это будет отдельный завод. «Мы сейчас ведем с компанией переговоры о месте размещения нового предприятия. Понятное дело, в черте города его невозможно построить. Подбираем площадку в Хабаровском районе», — сообщил Калашников.
«Нефтегазхолдинг» собирается построить установки вторичных процессов переработки — каталитический крекинг, гидропроцессы и установки замедленного коксования, объясняет представитель компании. По его словам, вторая очередь НПЗ необходима, чтобы покрыть спрос на бензин в дефицитном Дальневосточном федеральном округе. При этом завод прекратит выпуск темных нефтепродуктов с высоким содержанием серы, но будут построены установки нефтехимии, и предприятие сможет выпускать «широкий ассортимент синтетической продукции», сказал собеседник РБК.
Строительство такого завода может стоить в диапазоне от 100 до 200 млрд руб. ($1,6-3,1 млрд), сказал РБК руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин. Таких денег у «Нефтегазхолдинга» нет: EBITDA владеющей Хабаровским НПЗ Alliance Oil Company, ключевого работающего актива «Нефтегазхолдинга», за 2018 год составила $311 млн, оценивал аналитик ING Егор Федоров. При этом у Alliance Oil высокая долговая нагрузка — 5,5 показателей EBITDA за 9 месяцев 2018 года, а денежный поток — лишь $200 млн (оценка Федорова). Компания оценивает чистый долг в $1,8 млрд. У владельца «Нефтегазхолинга» Худайнатова также есть кредит примерно на $4 млрд, изначально выданный ВТБ и недавно рефинансированный в других банках.