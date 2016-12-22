Сбербанк рефинансирует кредиты Внуково на 9 млрд руб.

Сбербанк заключил с аэропортом Внуково сделку по рефинансированию кредитов, выданных другими банками. Сумма соглашения составила 9 млрд руб., сообщает пресс-служба кредитной организации.
«В 2017 году менеджменту компании удалось полностью восстановить рыночные позиции аэропорта Внуково в Московском авиационном узле, и мы с уверенностью смотрим на будущее бизнеса группы», — сказал вице-президент Сбербанка Сергей Бабаян.
В Сбербанке отметили, что кредит позволил Внуково «удлинить срок погашения, что благополучно повлияет на долгосрочную стратегию развития аэропорта, а также улучшит показатели доходности за счет более низкой ставки».
В 2012 году аэропорт взял кредит в 10 млрд руб. сроком на пять лет в Банке Москвы (входит в группу ВТБ) для строительства нового терминала. В 2016 году ВТБ планировал заложить 74% акций Внуково для погашения кредитов, но председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев сообщил о провале переговоров с банком и поиске другой кредитной организации для рефинансирования кредитов.
В 2015 году — начале 2016 года финансовое положение Внуково ухудшилось из-за ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро», которая обеспечивала более 30% пассажиропотока аэропорта.