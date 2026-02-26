Потанин описал сделки с админресурсом фразой «за свои же деньги геморрой»

Потанин заявил, что предпочитает договариваться «снизу, а не сверху» в деловых вопросах. По его мнению, если использовать связи с властью, то затем с приобретенным таким образом активом не получится выстроить нормальные отношения

Владимир Потанин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава «Интерроса» Владимир Потанин в интервью Forbes рассказал, что предпочитает не использовать в деловых переговорах административный ресурс, а стремится договариваться с теми, «с кем предстоит потом работать».

«Я вообще предпочитаю договариваться снизу, а не сверху. Я, понятно, не жалуюсь на отношения с властью в целом и с важными стейкхолдерами в частности, но стараюсь не прибегать к такого рода связям для решения своих деловых вопросов. <...> Когда ты используешь какой-то административный ресурс, у тебя не может по определению сложиться нормальных отношений с тем активом, в который ты с этим административным ресурсом приходишь. И получается, что ты за свои же деньги получаешь свой же геморрой, да еще и всем должен», — заявил бизнесмен.

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о том, как принималось решение о составе акционеров «Яндекса», в частности, обсуждалась ли эта тема в администрации президента. По словам Потанина, он «ничего не слышал» о принятии решений коммерческого характера в администрации президента «или еще на каком-либо уровне».

«Я знаю, что [Алексей] Кудрин был как раз таким модератором, который мог транслировать идеи, которые есть у государства в отношении поисковика, искусственного интеллекта, беспилотников, еще чего-то, увязывая это с коммерческими планами компании. Но я в таких беседах никогда не участвовал», — добавил глава «Норникеля».

Алексей Кудрин в конце 2022 года стал советником по корпоративному развитию в «Яндексе», уйдя в отставку с поста главы Счетной палаты, который он занимал с 2018-го. После того как нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании в 2024 году, Кудрин сообщил, что сохранил свой статус в холдинге.

После заключения сделки владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стало МКПАО «Яндекс», зарегистрированное в Калининградской области. Его основным владельцем закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ) «Консорциум.Первый». Одним из пайщиков (10%) является «Меридиан-Сервис». Прошлой весной совместное предприятие «Интерроса» и «Т-Технологий» (контролирует Т-банк, чьим крупнейшим акционером является «Интеррос») — «Каталитик Пипл» — приобрело 100% «Меридиан-Сервис», став таким образом акционером «Яндекса».

При этом в 2023 году Bloomberg писал, что Потанин был среди претендентов на контрольный пакет «Яндекса». Среди других кандидатов назывались глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, Роман Абрамович, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, банк ВТБ и другие.

В интервью Forbes Потанин рассказал, что в 2022 году среди потенциальных инвесторов были он, ВТБ и структуры Абрамовича. «Причем, насколько я понимаю, структуры Абрамовича уже были небольшими акционерами. Мы тоже были — примерно полпроцента у нас в портфеле было. Тогда шел разговор о том, что будет три или четыре инвестора», — поделился бизнесмен.

Глава «Норникеля» рассказал, что вел диалог об инвестициях с потенциальными партнерами, а некоторые из них консультировались по поводу того, стоит ли участвовать. «На каком-то этапе, пока я не снялся с пробега из-за санкций, я был на связи с менеджментом и пытался с ними обсуждать их условия. Но потом, как я понимаю, Кудрин уже сам с ними разобрался», — добавил он.

Как говорит Потанин, после попадания под санкции США он перестал устраивать продавцов и выбыл из пула потенциальных акционеров. Структуры ЛУКОЙЛа, Мордашова и Рашникова появились среди потенциальных инвесторов после того, как модератором стал Кудрин, рассказал глава «Норникеля».

«В итоге сформировался новый пул, уже без меня. То есть мы могли пролететь мимо денег и удовольствия. <...> И лишь на более позднем этапе некоторые люди с, скажем так, не такими длинными горизонтами планирования решили выйти уже после завершения сделки», — объясняет он, как появилась возможность участия «Интерроса».