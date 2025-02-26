Для ЦСКА выбрали подрядчика стройки новой тренировочной базы за ₽6,2 млрд

Структура группы ФСК построит новую тренировочную базу футбольного клуба ЦСКА в Химках. Она выиграла конкурс на возведение этого объекта стоимостью 6,2 млрд руб.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Связанная с ГК ФСК компания МСУ-1 стала победителем тендера на строительство в деревне Мышецкое в подмосковных Химках спортивной базы для футбольного клуба ЦСКА. Соответствующая информация опубликована в документах на портале госзакупок, которые изучил РБК. В них же сказано, что конкурс на возведение комплекса был объявлен еще в конце января. Победитель тогда не раскрывался, а контракт с ним был заключен лишь 24 февраля.

Первый вице-президент «МСУ-1» Илья Демидов подтвердил РБК, что компания будет выполнять строительно-монтажные работы на объекте. Интерес к проекту связан прежде всего с его значимостью и ценностью для спортивного мира и отечественного футбола, пояснил он. РБК также направил запросы в футбольный клуб ЦСКА и Дирекцию заказчика капитального строительства Московской области, которая выступала организатором конкурса.

Сама футбольная база, как следует из техзадания, появится на земельном участке площадью 11,6 га. Она будет включать основное здание площадью не более 14,2 тыс. кв. м, несколько жилых блоков для тренерского штаба, основной и молодежной команд, а также детской спортивной школы (2,7 тыс. кв. м). Кроме того, здесь появится несколько зон отдыха и спортивной подготовки, медицинский центр, три футбольных поля (26,9 тыс. кв. м), спортивные площадки. Стоимость строительства составит 6,2 млрд руб., завершить все работы подрядчик должен будет к 2028 году. В самом проекте будут применены лучшие современные строительные наработки, добавил Демидов.

Сейчас тренировочная база ЦСКА находится в Ватутинках в Новой Москве. Но футбольный клуб на ней выступает лишь как арендатор. Были у клуба и планы по переезду в Москву на стадион «Октябрь» на Живописной улице: по крайней мере, об этом в 2014 году говорил президент ЦСКА Евгений Гинер. В итоге, они так и не были осуществлены — с 2018 года на этом стадионе играет молодежная команда ЦСКА и команды Юношеской футбольной лиги.

МСУ-1, созданная в 1999 году, специализируется на возведении жилых комплексов, коммерческой недвижимости, объектов социального, медицинского и образовательного назначения, а также транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры. Она выступает в проектах в качестве генерального подрядчика, технического заказчика, генерального проектировщика и производителя некоторых видов строительных материалов. В портфеле МСУ-1 находятся такие проекты, как вторая очередь клинического госпиталя «Лапино», Физтех-лицей им. Капицы, Балашихинская областная больница, селекционный центр «Смена» и другие.

Сама компания входит в ГК ФСК. По данным Единого ресурса застройщиков, группа занимает четвертое место в рейтинге крупнейших девелоперов России, в стадии строительства у нее сейчас около 2 млн кв. м жилья. Среди ее проектов — жилые комплексы Sydney City в Хорошево-Мневниках, «Режиссер» на улице Вильгельма Пика, «Архитектор» рядом со станцией метро «Калужская». Выручка группы ФСК в 2024 году составила 292,8 млрд руб.