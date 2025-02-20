Капитан юношеской сборной России перешел из «Спартака» в ЦСКА

Артем Пономарчук уже занимался в академии ЦСКА, но ушел сначала в «Локомотив», а потом в «Спартак». С армейцами игрок подписал контракт до 2027 года

Артем Пономарчук (Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА )

Полузащитник «Спартака» и юношеской сборной России Артем Пономарчук перешел в ЦСКА, сообщила пресс-служба армейцев.

Контракт с 18-летним футболистом рассчитан до конца 2027 года с опцией продления.

Пономарчук ранее уже занимался в академии ЦСКА, потом ушел в «Локомотив», а с 2022-го играл за «Спартак» в МФЛ и ЮФЛ.

С февраля 2022-го Пономарчука регулярно вызывают в юношескую сборную России 2007 года рождения, он является ее капитаном.

Журналист Иван Карпов написал в телеграм-канале, что за футболиста, которым также интересовались «Динамо» и «Локомотив», «Спартак» получит 15 млн руб. и 10% от перепродажи.