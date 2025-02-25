Гинер фразой «не дача, а дом» рассказал о новой базе футбольного ЦСКА

В подмосковной деревне Мышецкое 25 февраля прошла церемония закладки первого камня в основание новой базы ЦСКА

Евгений Гинер (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил надежду, что новая база футбольного клуба в Московской области станет настоящим домом для игроков армейской команды.

Во вторник, 25 февраля, в деревне Мышецкое в Химках был заложен первый камень в основание новой базы ЦСКА.

«Огромная благодарность Московской области за то, что тут будет второй дом ЦСКА. Надеюсь, что болельщицкая доля ЦСКА увеличится в Московской области. Это будет не дача, а настоящий дом», — цитирует Гинера «Матч ТВ».

В церемонии закладки первого камня также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель руководителя администрации президента России, председатель совета директоров «красно‑синих» Максим Орешкин, главный тренер ЦСКА Марко Николич, капитан ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший футболист команды Алан Дзагоев.

«База будет соответствовать всем требованиям топ‑клуба. И еще перед нами стоит задача построить новую детско‑юношескую школу ЦСКА», — сказал Орешкин.

Сейчас у ЦСКА база в Ватутинках, недалеко от Троицка.

ЦСКА ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко в 18 матчах.