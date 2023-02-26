FT сообщила об ошибках трейдера Trafigura, обманутого на $577 млн

Международный трейдер Trafigura, обманутый на сумму более полумиллиарда долларов через схему с фальшивым никелем, сам допустил несколько ошибок, пишет газета Financial Times со ссылкой на судебные документы.

Сингапурская Trafigura утверждает, что компании, связанные с Prateek Gupta, продали ей более 1100 контейнеров, которые должны были содержать высококачественный никель, но в них его не оказалось. Дело о предполагаемом мошенничестве, из-за которого Trafigura потеряла $577 млн, может стать одним из крупнейших дел об аферах с товарами, когда-либо рассматривавшихся в лондонских судах.

Однако сама Trafigura не потребовала сертификаты анализа, проигнорировала указание в таможенных декларациях неверного кода товаров и не заметила другие сигналы, следует из показаний.

Основой схемы были обратные сделки: Trafigura покупала партии «никеля», а по прибытии грузов в пункт назначения продавала обратно. Сделки также организовывались связанными с Gupta компаниями. Содержимое большей частью не досматривалось.

Первым ошибку в транзакциях заметил City Bank. Его обеспокоило то, сколько времени занимает выкуп. В октябре Citi аннулировал кредит на $850 млн, за счет которого финансировались поставки никеля. После этого Trafigura продолжила торговать за собственные деньги.

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