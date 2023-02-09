Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 16:00
Бедроса Киркорова госпитализировали Общество, 23:21
Трейдера Trafigura обманули на $577 млн в схеме с фальшивым никелем Бизнес, 23:09
Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за расследования по MH17 Политика, 22:54
Погиб основатель Sela Борис Остроброд Общество, 22:47
Роналду оформил покер в матче за «Ан-Наср» Спорт, 22:35
Путин рассказал о попадании птицы в двигатель его самолета Политика, 22:14
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 22:13
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Зеленский рассказал об отслеживании разведкой немецких ракет Политика, 22:04
Facebook и Instagram восстановили страницы Трампа Технологии и медиа, 21:56
Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах Спорт, 21:39
Конгрессмен США подготовил резолюцию о прекращении помощи Украине Политика, 21:39
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тыс. Общество, 21:31
МИД опроверг требование России о выходе новых членов НАТО из блока Политика, 21:28
Bloomberg сообщил об увеличении импорта российской нефти в Китай Политика, 21:27
Бизнес ,  
0 

Трейдера Trafigura обманули на $577 млн в схеме с фальшивым никелем

Трейдера Trafigura обманули на $577 млн в схеме с фальшивым никелем
Один из крупнейших трейдеров в мире закупил никель у компаний из Индии, но в порт назначения вместо никеля пришли контейнеры с обычной сталью
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Международный трейдер Trafigura столкнулся с мошеннической схемой, из-за которой понес убытки на сумму более полумиллиарда долларов, следует из сообщения трейдера. Вместо купленного у индийской компании никеля они получили груз с дешевым сырьем, не содержащим ни грамма никеля, пишет Bloomberg.

Trafigura — один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, занимающий лидирующие позиции по поставкам нефти и металлов. С компаниями индийского бизнесмена Пратика Гупты, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group, трейдер сотрудничает с 2015 года.

В 2022 году схема торговли стала выглядеть таким образом: Trafigura покупала уже погруженный на суда никель, а затем продавала их, когда суда прибывали в пункт назначения. В декабре 2022 года, незадолго до католического Рождества, сотрудники Trafigura решили проверить содержимое контейнеров, прибывших в нидерландский порт Роттердам. Когда они открыли контейнер, выяснилось, что никеля в них не было. Как пишет Reuters, в контейнерах они нашли слитки обычной стали.

«С конца декабря 2022 года некоторая часть контейнеров, приобретенных у этих компаний (Пратика Гупты. — РБК) была проверена по мере их прибытия к месту назначения, и было обнаружено, что они не содержат никель. Большинство контейнеров все еще в пути и ожидают проверки», — цитирует Bloomberg сообщение компании.

Агентство отмечает, что никель — один из самых популярных металлов в подобных мошеннических схемах. С одной стороны, это дорогой материал: по состоянию на 9 февраля, 1 тонна никеля на Лондонской бирже металлов стоит $27 390. С другой стороны, никель не относится к драгоценным металлам и благодаря чему продается в больших объемах и с меньшим числом ограничений.

Trafigura подала иск против группы компаний Гупты и добивается возмещения ущерба на сумму $577 млн. Эта сумма составляет примерно 8% от рекордной прибыли в $7 млрд, полученной компанией в 2022 финансовом году.

Читайте на РБК Pro
Как эмбарго на нефтепродукты отразится на компаниях из России
«Месть» китайских туристов: как возвращение путешествий поддержит отрасль
Доллар поставил антирекорд с апреля 2022 года. Что будет с ним дальше
Банки каких стран все еще работают с клиентами из России

Цены на никель к концу 2022 года выросли на 44% по сравнению с предыдущим годом. Скачок цен произошел на фоне военного конфликта на Украине и введенных против России санкций, 

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Trafigura мошенничество никель
Материалы по теме
США решили не повышать тарифы на российские палладий, никель и титан
Экономика
Лондонская биржа металлов не отказалась от никеля и алюминия из России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter