Трейдера Trafigura обманули на $577 млн в схеме с фальшивым никелем

Один из крупнейших трейдеров в мире закупил никель у компаний из Индии, но в порт назначения вместо никеля пришли контейнеры с обычной сталью

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Международный трейдер Trafigura столкнулся с мошеннической схемой, из-за которой понес убытки на сумму более полумиллиарда долларов, следует из сообщения трейдера. Вместо купленного у индийской компании никеля они получили груз с дешевым сырьем, не содержащим ни грамма никеля, пишет Bloomberg.

Trafigura — один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, занимающий лидирующие позиции по поставкам нефти и металлов. С компаниями индийского бизнесмена Пратика Гупты, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group, трейдер сотрудничает с 2015 года.

В 2022 году схема торговли стала выглядеть таким образом: Trafigura покупала уже погруженный на суда никель, а затем продавала их, когда суда прибывали в пункт назначения. В декабре 2022 года, незадолго до католического Рождества, сотрудники Trafigura решили проверить содержимое контейнеров, прибывших в нидерландский порт Роттердам. Когда они открыли контейнер, выяснилось, что никеля в них не было. Как пишет Reuters, в контейнерах они нашли слитки обычной стали.

«С конца декабря 2022 года некоторая часть контейнеров, приобретенных у этих компаний (Пратика Гупты. — РБК) была проверена по мере их прибытия к месту назначения, и было обнаружено, что они не содержат никель. Большинство контейнеров все еще в пути и ожидают проверки», — цитирует Bloomberg сообщение компании.

Агентство отмечает, что никель — один из самых популярных металлов в подобных мошеннических схемах. С одной стороны, это дорогой материал: по состоянию на 9 февраля, 1 тонна никеля на Лондонской бирже металлов стоит $27 390. С другой стороны, никель не относится к драгоценным металлам и благодаря чему продается в больших объемах и с меньшим числом ограничений.

Trafigura подала иск против группы компаний Гупты и добивается возмещения ущерба на сумму $577 млн. Эта сумма составляет примерно 8% от рекордной прибыли в $7 млрд, полученной компанией в 2022 финансовом году.

Цены на никель к концу 2022 года выросли на 44% по сравнению с предыдущим годом. Скачок цен произошел на фоне военного конфликта на Украине и введенных против России санкций,