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Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России

Решение о введении пошлин на пять лет было принято после расследования, которое инициировал местный производитель стальной продукции. В Киеве посчитали, что российские компании ухудшили его показатели
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на часть металлопродукции из России, включая стальные тросы и канаты. Соответствующее постановление опубликовано в газете украинского кабмина «Урядовий курьер». В силу оно вступает через месяц.

Данное решение было принято по итогам проверки и расследования, которое было начато после жалобы основного украинского производителя этой продукции — компании «Стальканат-Силур».

Пошлина в 50,09% была рассчитана во время антидемпингового расследования, а сейчас ее действие распространено на следующие пять лет.

В украинской комиссии по международной торговле установили, что действия российских экспортеров стальных проводов, тросов и канатов привели к ухудшению финансово-экономических показателей «Стальканат-Силура» и снижению занятости на 47,7%. Там также заявили, что в России существует значительный экспортный потенциал на данный вид продукции, а поставки на Украину осуществлялись по ценам, которые были ниже цен на внутреннем рынке страны.

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В 2017 году украинское правительство после длительных переговоров с Европейской комиссией добилось отмены антидемпинговых пошлин ЕС на поставку стальных канатов из Украины. Пошлина Брюсселя в размере 51,8% действовала с 1999 году.

В июле прошлого года украинское правительство расширило перечень товаров, ввоз которых из России запрещен. В него попали любые виды цемента и сырья для его изготовления, минеральные удобрения, корма для животных, спички, обои, провода, трубы, стальная посуда, автомобили, мотоциклы, тракторы, футболки, майки, джемперы, пуловеры, колготки, бюстгальтеры, корсеты, подтяжки, фанера и пр. По данным экспертов, эмбарго затронуло поставки как минимум на $530 млн.

В Киеве заявили, что расширение перечня является ответом на аналогичные действия Москвы. В середине апреля прошлого года Дмитрий Медведев объявил о новых ограничениях на торговлю с Киевом. Речь шла об украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн. Помимо этого, очень сильно ограничен вывоз на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также угля.
 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, пошлины
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