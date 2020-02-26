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Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон

После анализа работы особых экономических зон, ТОСЭР, промышленных парков и индустриальных кластеров, аудиторы пришли к выводу, что главная задача их создания — ускорение роста экономики — не выполнена
Особая экономическая зона «Алабуга» (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Льготные условия, созданные для инвесторов в отдельных зонах, не дают необходимого толчка экономике регионов, говорится в отчете Счетной палаты, с которыми ознакомились «Ведомости». Представитель Счетной палаты подтвердил подлинность документа.

Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития ­ (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.

В отчете говорится, что за 12 лет (с 2006 до 2018 года) на создание и развитие только ОЭЗ государством было выделено 136 млрд руб. За тот же срок инвесторы вложили почти 370 млрд руб., выполнив план на 95,5%. Однако большая часть этих денег пришлась всего на четыре зоны — Алабугу, Липецк, Санкт-Петербург и московский Технополис, при этом ожидаемого ускорения роста экономики на этих территориях не произошло. Кроме того, по условиям таких зон строительство социальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры все равно финансируется из бюджета.

Что касается ТОСЭР, отмечают аудиторы, то пока эти территории способствуют оттоку денег из регионов, а не росту экономики — в 2017 году Дальний Восток недополучил 1,5 млрд руб., в 2018 — 2,4 млрд руб. из-за действующего режима ТОСЭР.

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Кроме экономических функций, ТОСЭР также должны решать социальные вопросы регионов, такие как возрождение и развитие моногородов, отмечают «Ведомости». Однако пока налоговые потери моногородов растут, а их население сокращается. Издание сообщает со ссылкой на представителя Минэкономразвития, что государство рассматривает новые инструменты поддержки и развития моногородов, а также собирается актуализировать существующие программы развития с учетом нацпроектов.

В своем отчете Счетная палата также отметила проблемы с качеством управления отдельных зон, мониторингом их работы и оценкой экономической эффективности. Аудиторы подчеркнули, что необходимо выдавать льготы на основе социального и экономического эффектов, а также создать новое законодательство, которое определяло бы единый механизм развития таких территорий.

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Отдельные зоны были созданы в регионах для решения социальных и экономических проблем субъектов и их развития путем повышения их инвестиционной привлекательности. В России действуют 85 ТОСЭР, 26 особых экономических зон, 61 промышленный парк, 45 индустриальных кластеров.

Автор: Мария Лисицына
Теги: ТОСЭР, ОЭЗ, Счетная палата
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