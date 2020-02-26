Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон

После анализа работы особых экономических зон, ТОСЭР, промышленных парков и индустриальных кластеров, аудиторы пришли к выводу, что главная задача их создания — ускорение роста экономики — не выполнена

Особая экономическая зона «Алабуга» (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Льготные условия, созданные для инвесторов в отдельных зонах, не дают необходимого толчка экономике регионов, говорится в отчете Счетной палаты, с которыми ознакомились «Ведомости». Представитель Счетной палаты подтвердил подлинность документа.

Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития ­ (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.

В отчете говорится, что за 12 лет (с 2006 до 2018 года) на создание и развитие только ОЭЗ государством было выделено 136 млрд руб. За тот же срок инвесторы вложили почти 370 млрд руб., выполнив план на 95,5%. Однако большая часть этих денег пришлась всего на четыре зоны — Алабугу, Липецк, Санкт-Петербург и московский Технополис, при этом ожидаемого ускорения роста экономики на этих территориях не произошло. Кроме того, по условиям таких зон строительство социальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры все равно финансируется из бюджета.

Что касается ТОСЭР, отмечают аудиторы, то пока эти территории способствуют оттоку денег из регионов, а не росту экономики — в 2017 году Дальний Восток недополучил 1,5 млрд руб., в 2018 — 2,4 млрд руб. из-за действующего режима ТОСЭР.