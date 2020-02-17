В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны

Артемий Кызласов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник «РБК Екатеринбург» подтвердил факт задержания топ-менеджера.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

ОЭЗ «Титановая долина» была создана в 2010 году постановлением правительства России на срок 49 лет.

В Следственном управлении СК по Свердловской области сообщили РБК, что не комментируют данную ситуацию. В пресс-службе «Титановой долины» отказались от комментариев для РБК.

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