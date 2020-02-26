СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

С предложением обязать российские компании использовать суда под российским флагом для экспорта нефти и газа выступил Минтранс. Вице-премьер Юрий Борисов назвал идею «откровенно протекционистской», но обоснованной

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минтранс предложил обязать российские нефтегазовые компании использовать суда под флагом России для перевозки экспортных грузов и эксплуатации шельфовых месторождений, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, идея обсуждалась 19 февраля на Морской коллегии при правительстве под председательством вице-премьера Юрия Борисова.

Ведомство считает, что в документы стратегического планирования нужно внести поправки, в соответствии с которыми госкомпании при заключении договоров о продаже энергоресурсов должны будут отдавать преимущество для их перевозки российскому флоту.

По данным газеты, Борисов по итогам коллегии поручил проработать этот вопрос Минэкономразвитию, Минэнерго, Минприроды и Минсельхозу. К середине апреля министерства должны «проработать целесообразность и обеспечить внесение изменений» в стратегические документы.

На коллегии вице-премьер назвал предложенную Минтрансом меру «откровенно протекционистской», но отметил, что идеи ведомства «обоснованы и убедительны». В аппарате Борисова «Коммерсанту» пояснили, что протокол пока не подписан, но «планируется, что эти пункты должны в него войти».