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СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

С предложением обязать российские компании использовать суда под российским флагом для экспорта нефти и газа выступил Минтранс. Вице-премьер Юрий Борисов назвал идею «откровенно протекционистской», но обоснованной
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минтранс предложил обязать российские нефтегазовые компании использовать суда под флагом России для перевозки экспортных грузов и эксплуатации шельфовых месторождений, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, идея обсуждалась 19 февраля на Морской коллегии при правительстве под председательством вице-премьера Юрия Борисова.

Ведомство считает, что в документы стратегического планирования нужно внести поправки, в соответствии с которыми госкомпании при заключении договоров о продаже энергоресурсов должны будут отдавать преимущество для их перевозки российскому флоту.

По данным газеты, Борисов по итогам коллегии поручил проработать этот вопрос Минэкономразвитию, Минэнерго, Минприроды и Минсельхозу. К середине апреля министерства должны «проработать целесообразность и обеспечить внесение изменений» в стратегические документы.

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На коллегии вице-премьер назвал предложенную Минтрансом меру «откровенно протекционистской», но отметил, что идеи ведомства «обоснованы и убедительны». В аппарате Борисова «Коммерсанту» пояснили, что протокол пока не подписан, но «планируется, что эти пункты должны в него войти».

В Минтрансе газете не смогли уточнить, какой именно процент грузов будет закреплен за флотом под российским флагом и когда меры вступят в силу. В «Роснефти», «Газпроме» и «Газпром нефти» на запросы издания не ответили. В «Совкомфлоте» «Коммерсанту» сообщили, что поддерживают предложение Минтранса, а подход «соответствует мировой практике».

В январе 2019 года министерство предложило обязать госструктуры и компании, которые получают поддержку со стороны государства, экспортировать российскими судами до 50% грузов, напоминает газета.

В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути. Однако в марте 2019 года правительству пришлось сделать исключение для НОВАТЭКа из-за нехватки газовозов под российским флагом. В июле 2019 года к правительству с просьбой изменить для нее правила работы в России обратилась ExxonMobil, указав, что поправки в кодекс затрудняют реализацию нефтегазового проекта «Сахалин-1».

18 февраля Госдума приняла правительственный законопроект, который позволяет кабмину принимать решение об использовании судов под иностранными флагами при условии, что специальные суда отсутствуют в российском реестре.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: экспорт нефти, экспорт газа, нефтегазовые компании, Минтранс
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