Путин оценил развитие энергетики в России

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с их профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, российский энергокомлекс — один из крупнейших и экологически чистых в мире, и это заслуга в том числе не только нынешних работников, но и ветеранов отрасли. «Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу», — заявил президент.

Энергетический сектор в России продолжает активно развиваться, в частности, выполнение масштабных отраслевых проектов помогает развитию регионов, создаются новые рабочие места, отметил Путин. Главными задачами энергетического комплекса он назвал модернизацию сектора, повышение интереса инвесторов к проектам и внедрение передовых «зеленых» технологий.

В начале года Минэнерго заключило с девятью НПЗ соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей на 300 млрд руб. до 2026 года, взамен они получили право на обратный акциз на нефть. Компании же обновят систему вторичной переработки нефти и увеличат выработку бензина класса «Евро-5» — на этот стандарт Россия перешла в 2016 году.