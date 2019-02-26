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Куратор развития Московского транспортного узла уйдет из РЖД
Заместитель гендиректора РЖД Петр Кацыв, курирующий вопросы развития Московского транспортного узла, уходит в отставку. На этом посту его может сменить другой топ-менеджер компании, Олег Тони
Петр Кацыв (Фото: Василий Шитов / ТАСС)

Заместитель генерального директора РЖД Петр Кацыв уходит в отставку. Об этом РБК сообщил источник, близкий к совету директоров монополии, и подтвердил источник, близкий к РЖД.

По данным собеседников РБК, Кацыв покинет должность в связи с достижением пенсионного возраста — в этом году ему исполняется 65 лет. В госмонополии он курирует вопросы развития Московского транспортного узла, а также является членом правления.

Во вторник, 26 февраля, состоялся совет директоров, на котором рассматривались вопросы о «прекращении полномочий члена правления» и о «назначении заместителя генерального директора», следует из материалов компании, опубликованных в Центре раскрытия информации.

Полномочия Кацыва могут перейти Олегу Тони, который курирует вопросы строительного комплекса в ранге заместителя гендиректора, а Тони, в свою очередь, может сместить Андрей Макаров, начальник департамента капитального строительства, сказал РБК источник, близкий к совету директоров РЖД. До прихода в правление Тони также руководил этим департаментом — с сентября 2004 года.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев.

Кацыв с 2000 по 2012 год занимал должность министра транспорта Московской области, а с 2012 по 2013 год — руководителя Главного управления Подмосковья по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. В РЖД Кацыв пришел в октябре 2014 года на должность вице-президента, заместителем гендиректора он стал в 2017 году.

В 2013 году принадлежащую сыну Кацыва Денису кипрскую компанию Prevezon Holdings обвиняли в соучастии в отмывании $230 млн, похищенных, по мнению американских прокуроров, из российского бюджета. По версии американских правоохранительных органов, эту махинацию раскрыл московский аудитор Сергей Магнитский (он был арестован в России по обвинению в уклонении от уплаты налогов и скончался в 2009 году), который работал на инвестиционный фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. В 2017 году дело закрыли после того, как Prevezon Holdings заключила с властями США соглашение и выплатила $5,9 млн штрафа без признания вины.

Ключевой компетенцией Кацыва была эффективная коммуникация с властями Москвы и Подмосковья, что помогало РЖД развивать важный для них проект, сказал РБК гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Кацыв был на своем месте и фигурой достаточно значимой», — указывает эксперт. Проект развития Московского транспортного узла стоимостью более 500 млрд руб. предполагает в том числе развитие Московского центрального кольца (МЦК), строительство Московских центральных диаметров (МЦД), а также создание пересадочных хабов между МЦД и МЦК. Возможная передача полномочий Олегу Тони выглядит логичной, продолжает Бурмистров. «Проект развития Московского транспортного узла — ключевой проект с точки зрения инвестиционной составляющей. <…> Тони и так активно курировал вопросы строительства объектов в Москве, а теперь будет попроще, потому что МЦК уже запущено и доказало свою эффективность», — заключил он.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко
Теги: РЖД, Олег Белозеров
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