Куратор развития Московского транспортного узла уйдет из РЖД

Заместитель гендиректора РЖД Петр Кацыв, курирующий вопросы развития Московского транспортного узла, уходит в отставку. На этом посту его может сменить другой топ-менеджер компании, Олег Тони

Петр Кацыв (Фото: Василий Шитов / ТАСС)

Заместитель генерального директора РЖД Петр Кацыв уходит в отставку. Об этом РБК сообщил источник, близкий к совету директоров монополии, и подтвердил источник, близкий к РЖД.

По данным собеседников РБК, Кацыв покинет должность в связи с достижением пенсионного возраста — в этом году ему исполняется 65 лет. В госмонополии он курирует вопросы развития Московского транспортного узла, а также является членом правления.

Во вторник, 26 февраля, состоялся совет директоров, на котором рассматривались вопросы о «прекращении полномочий члена правления» и о «назначении заместителя генерального директора», следует из материалов компании, опубликованных в Центре раскрытия информации.

Полномочия Кацыва могут перейти Олегу Тони, который курирует вопросы строительного комплекса в ранге заместителя гендиректора, а Тони, в свою очередь, может сместить Андрей Макаров, начальник департамента капитального строительства, сказал РБК источник, близкий к совету директоров РЖД. До прихода в правление Тони также руководил этим департаментом — с сентября 2004 года.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев.