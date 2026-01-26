Bloomberg узнал о поисках «Норникелем» нового партнера для завода в Китае

Перенос мощностей Медного завода «Норникеля» в Китай затягивается из-за выхода китайского партнера из проекта, узнал Bloomberg. Компания ведет переговоры с новым инвестором. Строительство должно было стартовать еще прошлой весной

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Компания «Норильский никель» столкнулась с задержкой строительства медеплавильного завода на юге Китая из-за выхода местного партнера из проекта, пишет Bloomberg.

Как сообщили источники агентства, компания была готова подписать соглашение о начале строительства еще прошлой весной, однако китайский партнер отказался от участия в проекте после смены руководства. Речь идет о заводе в портовом городе Фанчэнган (Гуанси), который «Норникель» предложил построить в начале 2024 года.

Проект предполагал запуск предприятия в 2027 году с мощностью 500 тыс. т рафинированной меди в год из концентрата, поставляемого из России. Компания не раскрывала имя прежнего китайского партнера, при этом Reuters писал, что речь может идти о конгломерате Xiamen C&D. Сейчас «Норникель» ведет переговоры с другим потенциальным местным инвестором, сказано в публикации.

Проект, как отмечает Bloomberg, должен был приблизить выпуск готовой продукции к китайским клиентам «Норникеля», на которых приходится более половины продаж компании на фоне сокращения спроса со стороны западных покупателей. Кроме того, строительство завода позволило бы закрыть медное производство в Норильске в 2027 году и выполнить обязательства по сокращению выбросов диоксида серы на 90% по сравнению с уровнем 2015 года, пишет агентство.

Ситуацию осложняет рост мощностей в Китае, из-за которого маржа медеплавильных заводов снизилась, а также западные санкции, ограничившие доступ «Норникеля» к оборудованию из Европы, США и Японии. В результате строительство аналогичных заводов в России стало значительно дороже, чем до 2022 года. За первые девять месяцев 2025 года выпуск меди у компании сократился на 4%, до примерно 313 тыс. т.

РБК направил запрос в «Норникель».

О планах переноса мощностей Медного завода из России в Китай в апреле 2024-го рассказывал президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он отмечал, что это позволит компании «уйти от больших потерь, которые вызваны имеющимися сейчас трудностями с расчетами, отказами от поставок, скидками на металл, созданием товарных запасов».

Медный завод вблизи Норильска входит в состав Норильского дивизиона «Норникеля». Предприятие перерабатывает весь объем медных концентратов с обогатительных фабрик и покупное сырье. Также занимается производством катодной меди, элементарной серы и серной кислоты. В 2023 году «Норникель» выпустил на норильской площадке 356 тыс. т рафинированной меди.