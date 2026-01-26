 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Bloomberg узнал о поисках «Норникелем» нового партнера для завода в Китае

Bloomberg: «Норникель» ищет нового партнера для завода в Китае
Перенос мощностей Медного завода «Норникеля» в Китай затягивается из-за выхода китайского партнера из проекта, узнал Bloomberg. Компания ведет переговоры с новым инвестором. Строительство должно было стартовать еще прошлой весной
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Компания «Норильский никель» столкнулась с задержкой строительства медеплавильного завода на юге Китая из-за выхода местного партнера из проекта, пишет Bloomberg.

Как сообщили источники агентства, компания была готова подписать соглашение о начале строительства еще прошлой весной, однако китайский партнер отказался от участия в проекте после смены руководства. Речь идет о заводе в портовом городе Фанчэнган (Гуанси), который «Норникель» предложил построить в начале 2024 года.

Проект предполагал запуск предприятия в 2027 году с мощностью 500 тыс. т рафинированной меди в год из концентрата, поставляемого из России. Компания не раскрывала имя прежнего китайского партнера, при этом Reuters писал, что речь может идти о конгломерате Xiamen C&D. Сейчас «Норникель» ведет переговоры с другим потенциальным местным инвестором, сказано в публикации.

Reuters назвал возможного партнера «Норникеля» по медному СП в Китае
Бизнес
Медный завод ГМК &laquo;Норникель&raquo;

Проект, как отмечает Bloomberg, должен был приблизить выпуск готовой продукции к китайским клиентам «Норникеля», на которых приходится более половины продаж компании на фоне сокращения спроса со стороны западных покупателей. Кроме того, строительство завода позволило бы закрыть медное производство в Норильске в 2027 году и выполнить обязательства по сокращению выбросов диоксида серы на 90% по сравнению с уровнем 2015 года, пишет агентство.

Ситуацию осложняет рост мощностей в Китае, из-за которого маржа медеплавильных заводов снизилась, а также западные санкции, ограничившие доступ «Норникеля» к оборудованию из Европы, США и Японии. В результате строительство аналогичных заводов в России стало значительно дороже, чем до 2022 года. За первые девять месяцев 2025 года выпуск меди у компании сократился на 4%, до примерно 313 тыс. т.

РБК направил запрос в «Норникель».

Reuters назвал возможного партнера «Норникеля» по медному СП в Китае
Бизнес
Медный завод ГМК &laquo;Норникель&raquo;

О планах переноса мощностей Медного завода из России в Китай в апреле 2024-го рассказывал президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он отмечал, что это позволит компании «уйти от больших потерь, которые вызваны имеющимися сейчас трудностями с расчетами, отказами от поставок, скидками на металл, созданием товарных запасов».

Медный завод вблизи Норильска входит в состав Норильского дивизиона «Норникеля». Предприятие перерабатывает весь объем медных концентратов с обогатительных фабрик и покупное сырье. Также занимается производством катодной меди, элементарной серы и серной кислоты. В 2023 году «Норникель» выпустил на норильской площадке 356 тыс. т рафинированной меди.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Валерия Доброва, Полина Елисова Полина Елисова
При участии
Полина Елисова
Норникель Китай медь
Материалы по теме
Экс-директор «Норникеля» стал кандидатом на пост главы «Металлоинвеста»
Бизнес
«Норникель» выступил против нормативов продажи металлов на бирже
Бизнес
Reuters назвал возможного партнера «Норникеля» по медному СП в Китае
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Индонезия запустила программу пожизненного ВНЖ Политика, 15:59
«Спартак» представил новичка видеороликом в стиле South Park Спорт, 15:55
США разместят в Румынии военных с танками Abrams Политика, 15:54
«Аэрофлот» временно ограничил регистрацию пассажиров из-за сбоя в системе Бизнес, 15:52
США еще не ответили Кремлю на предложение о замороженном $1 млрд Политика, 15:51
Заместитель Глазьева в Союзном государстве ушел в отставку Политика, 15:49
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Лукашенко призвал осторожно работать с искусственным интеллектом Технологии и медиа, 15:43
АвтоВАЗ испытал обновленную Lada Vesta при -30 °C Авто, 15:38
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ Технологии и медиа, 15:33
Лондон оштрафовал Банк Шотландии за нарушение санкций против России Политика, 15:33
Российские горнолыжники получили две квоты на Олимпиаду Спорт, 15:31
Как работает льготная ипотека под 2% в новых регионах в 2026 году Недвижимость, 15:30
Плющенко заявил, что понимает решение Трусовой вернуться к Тутберидзе Спорт, 15:25