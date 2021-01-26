Эксперты назвали самый дорогой бренд в мире

Впервые за пять лет Apple вернула себе звание владельца самого дорогого бренда в мире, обогнав Google и Amazon. Самым дорогим российским брендом стал «Сбер», он занял 180-е место

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Британская консалтинговая компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Первое место в нем впервые с 2016 года заняла компания Apple. Стоимость ее бренда аналитики оценили в $263,3 млрд.

Apple стала второй компанией в истории, чей бренд по стоимости превысил отметку в $200 млрд. Первой в прошлом году стал американский интернет-ретейлер Amazon, который занимал первое место в рейтинге самых дорогих брендов последние три года, с 2018 по 2020 год.

С 2016 года, когда Apple в последний раз занимала первое место в рейтинге, бренд компании подорожал почти в два раза — пять лет назад его оценивали в $145,9 млрд. Всего за год бренд Apple подорожал на 87%. Brand Finance объясняет свою оценку такого роста стоимости бренда диверсификацией бизнеса технологической компанией. «В последние пять лет Apple начала сосредоточивать свои усилия на разработке стратегий роста, не завязанных на один только iPhone, на который в 2020 году пришлась половина продаж по сравнению с двумя третями в 2015 году. Политика диверсификации привела к расширению бренда в цифровые и подписные сервисы, включая App Store, iCloud, Apple Podcasts, Apple Music, Apple TV и Apple Arcade. Только в первый день нового года клиенты App Store потратили $540 млн на цифровые товары и услуги», — пояснили аналитики.

На втором месте в рейтинге оказался Amazon. Стоимость бренда компании Brand Finance оценила в $254,2 млрд. С прошлого года его цена выросла на 15%. Аналитики указывают, что интернет-ретейлер оказался одной из немногих компаний, что сумели получить выгоду от пандемии и связанных с нею ограничений. Они спровоцировали скачок стоимости бизнеса, связанного с онлайн-продажами.