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Бизнес ,  
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Эксперты назвали самый дорогой бренд в мире

Впервые за пять лет Apple вернула себе звание владельца самого дорогого бренда в мире, обогнав Google и Amazon. Самым дорогим российским брендом стал «Сбер», он занял 180-е место
Apple AAPL $143,45 -0,08% Купить
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Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Британская консалтинговая компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Первое место в нем впервые с 2016 года заняла компания Apple. Стоимость ее бренда аналитики оценили в $263,3 млрд.

Apple стала второй компанией в истории, чей бренд по стоимости превысил отметку в $200 млрд. Первой в прошлом году стал американский интернет-ретейлер Amazon, который занимал первое место в рейтинге самых дорогих брендов последние три года, с 2018 по 2020 год.

С 2016 года, когда Apple в последний раз занимала первое место в рейтинге, бренд компании подорожал почти в два раза — пять лет назад его оценивали в $145,9 млрд. Всего за год бренд Apple подорожал на 87%. Brand Finance объясняет свою оценку такого роста стоимости бренда диверсификацией бизнеса технологической компанией. «В последние пять лет Apple начала сосредоточивать свои усилия на разработке стратегий роста, не завязанных на один только iPhone, на который в 2020 году пришлась половина продаж по сравнению с двумя третями в 2015 году. Политика диверсификации привела к расширению бренда в цифровые и подписные сервисы, включая App Store, iCloud, Apple Podcasts, Apple Music, Apple TV и Apple Arcade. Только в первый день нового года клиенты App Store потратили $540 млн на цифровые товары и услуги», — пояснили аналитики.

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На втором месте в рейтинге оказался Amazon. Стоимость бренда компании Brand Finance оценила в $254,2 млрд. С прошлого года его цена выросла на 15%. Аналитики указывают, что интернет-ретейлер оказался одной из немногих компаний, что сумели получить выгоду от пандемии и связанных с нею ограничений. Они спровоцировали скачок стоимости бизнеса, связанного с онлайн-продажами.

На третьем месте оказался бренд Google стоимостью $191,2 млрд. Он за год подорожал всего на 1%. «Немного отставая от конкурентов в плане диверсификации, Google в результате пандемии впервые в истории зафиксировал снижение доходов. Подавляющая часть доходов поступает компании от рекламы, сегмент которой сильно пострадал в прошлом году из-за сокращения маркетинговых бюджетов», — пояснили свою оценку аналитики.

В список самых дорогих брендов мира также вошли:

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  • Microsoft ($140,43 млрд);
  • Samsung ($102,6 млрд, занимает пятое место и первое — среди всех компаний за пределами США);
  • Walmart ($93,1 млрд);
  • Facebook ($81,4 млрд);
  • ICBC (Industrial and Commercial Bank of China, $72,7 млрд, самый дорогой китайский бренд).

Самой дорогой российской торговой маркой оказался «Сбер» (новый бренд Сбербанка после ребрендинга в 2020 году). Он занимает 180-е место. Сбербанк остается владельцем самого дорогого российского бренда по версии Brand Finance с 2017 года.

Помимо Сбербанка в рейтинге 500 самых дорогих брендов есть еще две российские компании. На 304-м месте расположился «Газпром», на 360-м месте — ЛУКОЙЛ.

Бренд России за год подешевел на $130 млрд
Экономика
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Помимо рейтинга самых дорогих брендов компаний, Brand Finance ежегодно готовит аналогичный рейтинг брендов стран. Бренд «Россия» в 2020 году аналитики компании оценили в $828 млрд. За время пандемии он подешевел на $132 млрд.

Автор
Георгий Тадтаев
бренд Apple Google
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