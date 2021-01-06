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Заработок главы Apple из-за продаж ноутбуков за год вырос на 27%

Большую часть вознаграждения главы Apple Тима Кука составила не зарплата, а бонус за финансовый год. Из-за спроса на планшеты и ноутбуки он вырос на 40% и достиг $10,7 млн
Apple AAPL $130,07 -0,64% Купить
Тим Кук
Тим Кук (Фото: Stephen Lam / Getty Images)

Глава корпорации Apple Тим Кук в 2020 финансовом году заработал $14,7 млн, следует из отчетности компании, опубликованной на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Это на 27,8% больше, чем годом ранее: тогда вознаграждение гендиректора Apple составило $11,5 млн.

Нынешняя сумма складывается из зарплаты топ-менеджера ($3 млн), бонус, который выплачивает компания за выполнение целевых показателей ($10,7 млн), а также расходов компании на обеспечение безопасности Кука и на его авиаперелеты ($1 млн). Apple требует, чтобы ее глава пользовался только частными самолетами для деловых и личных поездок.

Бонус Кука по итогам финансового года — $10,7 млн — вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, подсчитала газета The Wall Street Journal. Тогда он получил $7,7 млн на фоне снижения выручки и прибыли из-за падения продаж iPhone.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса прибыль Apple, напротив, выросла на 3,9%. Этому способствовали режим самоизоляции и массовый переход на удаленку, из-за которых работникам компаний и студентам потребовались ноутбуки и планшеты, отметило издание. В результате в 2020 году стоимость акций Apple выросла более чем на 80%, а капитализация компании составила свыше $2 трлн.

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Кук начал работать в Apple в 1998 году. Компанию он возглавил в августе 2011 года после отставки Стива Джобса, который много лет боролся с раком.

В августе Bloomberg сообщил, что Кук стал миллиардером. Агентство не назвало точный размер его состояния, однако отметило, что оно, согласно расчетам индекса Bloomberg Billionaires Index, превысило $1 млрд на фоне роста стоимости акций Apple.

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