Заработок главы Apple из-за продаж ноутбуков за год вырос на 27%

Большую часть вознаграждения главы Apple Тима Кука составила не зарплата, а бонус за финансовый год. Из-за спроса на планшеты и ноутбуки он вырос на 40% и достиг $10,7 млн

Тим Кук (Фото: Stephen Lam / Getty Images)

Глава корпорации Apple Тим Кук в 2020 финансовом году заработал $14,7 млн, следует из отчетности компании, опубликованной на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Это на 27,8% больше, чем годом ранее: тогда вознаграждение гендиректора Apple составило $11,5 млн.

Нынешняя сумма складывается из зарплаты топ-менеджера ($3 млн), бонус, который выплачивает компания за выполнение целевых показателей ($10,7 млн), а также расходов компании на обеспечение безопасности Кука и на его авиаперелеты ($1 млн). Apple требует, чтобы ее глава пользовался только частными самолетами для деловых и личных поездок.

Бонус Кука по итогам финансового года — $10,7 млн — вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, подсчитала газета The Wall Street Journal. Тогда он получил $7,7 млн на фоне снижения выручки и прибыли из-за падения продаж iPhone.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса прибыль Apple, напротив, выросла на 3,9%. Этому способствовали режим самоизоляции и массовый переход на удаленку, из-за которых работникам компаний и студентам потребовались ноутбуки и планшеты, отметило издание. В результате в 2020 году стоимость акций Apple выросла более чем на 80%, а капитализация компании составила свыше $2 трлн.