Туроператоры сообщили о росте цен на путевки в Турцию

В АТОР назвали повышение цен на летние туры в Турцию плановым. В ассоциации предупредили, что подорожание произошло на этапе раннего бронирования, а с началом сезона цены пойдут дальше вверх

Фото: Burak Kara / Getty Images

На этапе раннего бронирования цены на туры в Турцию грядущим летом выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Цены на туры в Турцию уже выросли в сравнении с предыдущим годом. В разных туроператорских компаниях рост цен на отели Турции на этапе раннего бронирования оценивают от 5 до 15%, при этом последняя цифра выглядит более близкой к истине», — говорится в сообщении.

В АТОР отмечают, что туроператоры ждут пика продаж летних туров в Турцию ближе к апрелю, а нынешнее повышение цен является плановым. Пока, как сообщает ассоциация, недельный тур на двоих в пятизвездочный турецкий отель в июне с опцией «все включено» можно приобрести за 60 тыс. руб. «После старта сезона цены на Турцию, скорее всего, пойдут дальше вверх», — предупреждают в организации.

В АТОР считают, что такое, в целом плановое, повышение цен вряд ли отпугивает туристов, тем более постоянно отдыхающих на этом направлении. В ассоциации напомнили, что стоимость туров в Турцию растет ежегодно, начиная с 2017 года.