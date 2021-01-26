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Туроператоры сообщили о росте цен на путевки в Турцию

В АТОР назвали повышение цен на летние туры в Турцию плановым. В ассоциации предупредили, что подорожание произошло на этапе раннего бронирования, а с началом сезона цены пойдут дальше вверх
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

На этапе раннего бронирования цены на туры в Турцию грядущим летом выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Цены на туры в Турцию уже выросли в сравнении с предыдущим годом. В разных туроператорских компаниях рост цен на отели Турции на этапе раннего бронирования оценивают от 5 до 15%, при этом последняя цифра выглядит более близкой к истине», — говорится в сообщении.

В АТОР отмечают, что туроператоры ждут пика продаж летних туров в Турцию ближе к апрелю, а нынешнее повышение цен является плановым. Пока, как сообщает ассоциация, недельный тур на двоих в пятизвездочный турецкий отель в июне с опцией «все включено» можно приобрести за 60 тыс. руб. «После старта сезона цены на Турцию, скорее всего, пойдут дальше вверх», — предупреждают в организации.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В АТОР считают, что такое, в целом плановое, повышение цен вряд ли отпугивает туристов, тем более постоянно отдыхающих на этом направлении. В ассоциации напомнили, что стоимость туров в Турцию растет ежегодно, начиная с 2017 года.

Ранее бронирование турецких курортов на лето было открыто еще в 2020 году. Сейчас у массовых туроператоров в списках значатся порядка 500–600 отелей. Все акции раннего бронирования у ведущих игроков по Турции действуют до 31 марта. В настоящее время забронировать туры на турецкие курорты можно с вылетом до конца октября.

«В нынешних условиях Турция осталась единственным «активным» и открытым для россиян зарубежным массовым летним пляжным направлением, на котором действуют классические акции раннего бронирования», — отметили в АТОР.

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Вместе с тем в ассоциации подчеркнули, что несмотря на это и на весьма привлекательные условия у туроператоров, потери Турции в объемах по раннему бронированию очевидны. «И они довольно велики. Их объемы доходят до 80%», — уточняется в сообщении.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

В АТОР считают, что главная причина сдержанного спроса на туры в Турцию — неблагоприятный информационный фон о ситуации с коронавирусом в мире. Ежедневные сообщения о локдаунах и закрытых границах порождают у туристов опасения и увеличивают их стремление планировать покупку летних туров ближе к дате заезда, утверждают в организации.

«Вторая причина, не менее важная, — в неясности с постановкой полетных чартерных программ. Если в 2019 году туроператоры летали в Турцию почти из 50 городов, то сейчас (хотя у некоторых операторов и заявлены на лето программы из 44 городов) на практике выбор пунктов отправления сводится всего к 11 аэропортам, включая Владивосток. Соответственно, огромный пласт регионального спроса сейчас «в режиме ожидания», — говорят эксперты.

Автор
Михаил Юшков
АТОР туроператоры Турция
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