Угольщикам продлят отсрочку по налогам и страховым взносам до конца зимы

Правительство решило продлить угольщикам отсрочки по уплате НДПИ и страховым взносам до конца февраля. Эксперты полагают, что сейчас главное для отрасли — удерживать объемы производства, а заметную поддержку окажет отскок цен

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Власти планируют продлить отсрочку по налогам и сборам для угольных компаний в рамках антикризисной программы для отрасли, утвержденной правительством в конце мая 2025 года, еще на несколько месяцев. Об этом РБК сообщили три источника в угольной отрасли. По информации собеседников, такую меру поддержки сохранят до конца февраля следующего года. Эту информацию также подтвердил источник РБК в Минэнерго.

По словам собеседника в ведомстве, правительством принято решение о продлении до 28 февраля 2026 года включительно сроков уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь и страховых взносов и о неприменении до этой даты способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов в отношении задолженности. Неприменимы также меры взыскания задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика.

Отсрочки по НДПИ и страховым взносам входят в перечень общесекторальных мер поддержки для угольщиков. Изначально предполагалось, что срок их действия предусмотрен на полгода, до 1 декабря 2025-го, с возможностью пролонгации по усмотрению специальной подкомиссии под председательством министра финансов Антона Силуанова. Поддержка для угольщиков включает также адресные меры. Помимо отсрочек в перечень включены программы финансового оздоровления при помощи непосредственных бенефициаров, в том числе за счет ограничений на выплату дивидендов, зарплат топ-менеджменту и оптимизации затрат, а также реструктуризация долгов компаний и логистические послабления в виде компенсации тарифов РЖД в размере 12,8% и субсидирования дальних перевозок.

Силуанов во вторник, 2 декабря, заявил, что Минфин подготовил «вместе с Минэнерго предложения продолжения поддержки» угольной отрасли.

Ранее, в конце ноября, исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин сообщал в ходе заседания Госсовета по энергетике, что ведомство предложило продлить принятые ранее меры поддержки еще на полгода, до 31 мая 2026-го включительно. На тот момент, говорил он, проект постановления был направлен в Минфин и Минтруд. По данным Лопатина, за май—ноябрь угольные компании получили отсрочки налоговых платежей на сумму примерно 45 млрд руб., что обеспечивает экономию до 3 млрд руб. на процентных платежах.

Как заявлял в ходе Российской энергетической недели замминистра по энергетике Дмитрий Исламов, ведомство придерживается прогноза относительно финансовых результатов угольщиков в этом году на уровне 300 млрд руб. убытка (против 112,6 млрд руб. годом ранее) и 1,5 трлн руб. кредиторской задолженности (при 1,2 трлн руб. по итогам 2024-го). Лопатин, в свою очередь, указывал в конце ноября, что Минэнерго прогнозирует сальдированный убыток российских угольных компаний в размере до 350 млрд руб. Сейчас 74% предприятий убыточны и 23 из них уже остановили свою добычу, уточнял он.

При этом мероприятия, которые проводит угольная отрасль — развитие и реализация проектов на Востоке, что означает смену «географической структуры добычи», — позволяют по итогам первого полугодия 2025-го сохранить добычу угля на уровне аналогичного периода предыдущего года, отмечал Лопатин. По информации Исламова, Минэнерго по итогам года ожидает экспорт на уровне прошлогоднего: тогда он составил 196,2 млн т, а добыча — 443,5 млн т (такие данные в начале года приводил вице-премьер Александр Новак).

По мнению замгендиректора Института проблем естественных монополий Александра Григорьева, сейчас «единственная правильная» стратегия для отрасли — «держаться дальше», не закрывая шахты и разрезы, сохраняя производственные мощности, а также ждать нормализации курса рубля и не «сдавать позиций» на мировом рынке. «Для правительства это означает необходимость продления мер поддержки еще минимум на три месяца, а лучше на шесть, так как нормализация финансово-экономического состояния отрасли займет как минимум полгода, и это при условии, что курс выправится в самое ближайшее время, а цены на внешних рынках хотя бы не упадут», — сказал эксперт.

Экспорт угля, соглашается партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов, поддержит отскок цен на мировой рынке либо снятие санкционных ограничений. Ранее в NEFT Research отскок цен прогнозировали на горизонте двух-трех лет за счет выхода с рынка «наименее эффективных» производителей, себестоимость продукции у которых превышает стоимость ее реализации (прежде всего это ЮАР, США и Австралия), что стимулирует рост котировок. В этом сценарии, уточняли аналитики, номинальная стоимость твердого топлива может вырасти в среднем на 5–7% (в рублевом эквиваленте на 12–15%) к 2027 году. По состоянию на декабрь, согласно оценке агентства Platts (есть в распоряжении РБК), стоимость тонны энергетического угля на базисе портов Дальнего Востока составляет $89, Северо-Запада — $65, Юга — $75.

В числе возможных решений по поддержке отрасли, продолжает Котов, мораторий на индексацию железнодорожных тарифов. «Чтобы стимулировать экспорт российского угля через порты, необходимо вернуть понижающие коэффициенты на железнодорожную перевозку угля (отменены в 2024 году, ранее составляли 0,895 и 0,4 к прейскуранту 10-01 (главный тарифный документ РЖД). — РБК), которые работали до 2022 года», — считает он. Эти льготы, говорит Котов, легли в основу современной тарифной системы прейскуранта 10-01, благодаря им экспорт российского твердого топлива, по данным NEFT Research, вырос почти в шесть раз к 2023 году, до 212 млн (в Минэнерго этот показатель оценивали почти в 203 млн т) против 37 млн т в 2000-м, заключил эксперт.

РБК направил запросы в секретариат Новака, представителю председателя Госсовета по энергетике Айсена Николаева, а также в пресс-службы Минфина и Минэнерго.