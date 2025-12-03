Угольщикам продлят отсрочку по налогам и страховым взносам до конца зимы
Власти планируют продлить отсрочку по налогам и сборам для угольных компаний в рамках антикризисной программы для отрасли, утвержденной правительством в конце мая 2025 года, еще на несколько месяцев. Об этом РБК сообщили три источника в угольной отрасли. По информации собеседников, такую меру поддержки сохранят до конца февраля следующего года. Эту информацию также подтвердил источник РБК в Минэнерго.
По словам собеседника в ведомстве, правительством принято решение о продлении до 28 февраля 2026 года включительно сроков уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь и страховых взносов и о неприменении до этой даты способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов в отношении задолженности. Неприменимы также меры взыскания задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика.
Отсрочки по НДПИ и страховым взносам входят в перечень общесекторальных мер поддержки для угольщиков. Изначально предполагалось, что срок их действия предусмотрен на полгода, до 1 декабря 2025-го, с возможностью пролонгации по усмотрению специальной подкомиссии под председательством министра финансов Антона Силуанова. Поддержка для угольщиков включает также адресные меры. Помимо отсрочек в перечень включены программы финансового оздоровления при помощи непосредственных бенефициаров, в том числе за счет ограничений на выплату дивидендов, зарплат топ-менеджменту и оптимизации затрат, а также реструктуризация долгов компаний и логистические послабления в виде компенсации тарифов РЖД в размере 12,8% и субсидирования дальних перевозок.
Силуанов во вторник, 2 декабря, заявил, что Минфин подготовил «вместе с Минэнерго предложения продолжения поддержки» угольной отрасли.
Ранее, в конце ноября, исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин сообщал в ходе заседания Госсовета по энергетике, что ведомство предложило продлить принятые ранее меры поддержки еще на полгода, до 31 мая 2026-го включительно. На тот момент, говорил он, проект постановления был направлен в Минфин и Минтруд. По данным Лопатина, за май—ноябрь угольные компании получили отсрочки налоговых платежей на сумму примерно 45 млрд руб., что обеспечивает экономию до 3 млрд руб. на процентных платежах.
Как заявлял в ходе Российской энергетической недели замминистра по энергетике Дмитрий Исламов, ведомство придерживается прогноза относительно финансовых результатов угольщиков в этом году на уровне 300 млрд руб. убытка (против 112,6 млрд руб. годом ранее) и 1,5 трлн руб. кредиторской задолженности (при 1,2 трлн руб. по итогам 2024-го). Лопатин, в свою очередь, указывал в конце ноября, что Минэнерго прогнозирует сальдированный убыток российских угольных компаний в размере до 350 млрд руб. Сейчас 74% предприятий убыточны и 23 из них уже остановили свою добычу, уточнял он.
При этом мероприятия, которые проводит угольная отрасль — развитие и реализация проектов на Востоке, что означает смену «географической структуры добычи», — позволяют по итогам первого полугодия 2025-го сохранить добычу угля на уровне аналогичного периода предыдущего года, отмечал Лопатин. По информации Исламова, Минэнерго по итогам года ожидает экспорт на уровне прошлогоднего: тогда он составил 196,2 млн т, а добыча — 443,5 млн т (такие данные в начале года приводил вице-премьер Александр Новак).
По мнению замгендиректора Института проблем естественных монополий Александра Григорьева, сейчас «единственная правильная» стратегия для отрасли — «держаться дальше», не закрывая шахты и разрезы, сохраняя производственные мощности, а также ждать нормализации курса рубля и не «сдавать позиций» на мировом рынке. «Для правительства это означает необходимость продления мер поддержки еще минимум на три месяца, а лучше на шесть, так как нормализация финансово-экономического состояния отрасли займет как минимум полгода, и это при условии, что курс выправится в самое ближайшее время, а цены на внешних рынках хотя бы не упадут», — сказал эксперт.
Экспорт угля, соглашается партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов, поддержит отскок цен на мировой рынке либо снятие санкционных ограничений. Ранее в NEFT Research отскок цен прогнозировали на горизонте двух-трех лет за счет выхода с рынка «наименее эффективных» производителей, себестоимость продукции у которых превышает стоимость ее реализации (прежде всего это ЮАР, США и Австралия), что стимулирует рост котировок. В этом сценарии, уточняли аналитики, номинальная стоимость твердого топлива может вырасти в среднем на 5–7% (в рублевом эквиваленте на 12–15%) к 2027 году. По состоянию на декабрь, согласно оценке агентства Platts (есть в распоряжении РБК), стоимость тонны энергетического угля на базисе портов Дальнего Востока составляет $89, Северо-Запада — $65, Юга — $75.
В числе возможных решений по поддержке отрасли, продолжает Котов, мораторий на индексацию железнодорожных тарифов. «Чтобы стимулировать экспорт российского угля через порты, необходимо вернуть понижающие коэффициенты на железнодорожную перевозку угля (отменены в 2024 году, ранее составляли 0,895 и 0,4 к прейскуранту 10-01 (главный тарифный документ РЖД). — РБК), которые работали до 2022 года», — считает он. Эти льготы, говорит Котов, легли в основу современной тарифной системы прейскуранта 10-01, благодаря им экспорт российского твердого топлива, по данным NEFT Research, вырос почти в шесть раз к 2023 году, до 212 млн (в Минэнерго этот показатель оценивали почти в 203 млн т) против 37 млн т в 2000-м, заключил эксперт.
РБК направил запросы в секретариат Новака, представителю председателя Госсовета по энергетике Айсена Николаева, а также в пресс-службы Минфина и Минэнерго.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили