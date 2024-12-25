ФАС оценит влияние логистики на цену сливочного масла, хлеба и картошки

ФАС проанализирует цепочки поставок отдельных брендов масла и хлеба, а также всех товарных позиций картофеля, чтобы определить, насколько сильно затраты на транспортировку влияют на их стоимость для конечного потребителя

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует логистику при поставках сливочного масла, хлеба и картофеля в крупные продуктовые сети, сообщила пресс-служба ведомства.

Служба запросила у поставщиков, а также у торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», «Дикси» и «Ашан» — крупнейших по объему реализации отдельных брендов товаров — данные о порядке организации транспортировки, тарифах, объемах перевозок, а также о лицах, которые их осуществляют.

ФАС намерена проанализировать всю цепочку поставок отдельных популярных брендов сливочного масла и хлеба, а также всех товарных позиций картофеля.

«На основании полученной информации служба оценит, насколько существенно затраты на транспортировку влияют на стоимость указанной продукции для конечного потребителя», — сказано в сообщении.

Если анализ выявит признаки нарушения антимонопольного законодательства, ФАС примет необходимые меры, добавили в ведомстве.

В начале декабря ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла из-за жалоб граждан на рост цен. За год сливочное масло в России подорожало более чем на 20%. Власти и бизнес связывали это с увеличением себестоимости производства, повышением цен на импортные сырьевые материалы и наценкой торговых сетей.

Ценами на хлеб ФАС заинтересовалась еще в первой половине сентября этого года. Ведомство решило проанализировать, насколько обоснованны оптово-отпускные цены на хлеб, муку и сливочное масло. ФАС направила соответствующие запросы крупнейшим производителям этих товаров.

Наценку на хлеб в торговых сетях ФАС считает слишком высокой, учитывая социальную значимость продукта. Глава ведомства Максим Шаскольский возложил ответственность за это исключительно на торговые сети, указав, что именно они формируют конечную стоимость для потребителей.

В конце ноября зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов заявил ТАСС, что средний размер наценки на картофель в России в торговых сетях превышает 100%. По данным организации, оптовые цены на немытый и неупакованный картофель с начала 2024 года выросли в 2,6 раза, до 26,1 руб. за килограмм. Розничные цены увеличились в 1,8 раза, до 52,5 руб. за килограмм.

В Ассоциации компаний розничной торговли назвали данные о стопроцентной наценке недостоверными и потребовали от Руспродсоюза опровергнуть заявление Леонова или подтвердить его соответствующими данными.