У российских туристов вырос интерес к поездкам в старинные русские города

В 2024 году россияне, которые сами бронируют путешествия через онлайн-сервисы, чаще ездили в Рыбинск, Кострому, Ростов Великий и другие старинные русские города. Отели за год подорожали на 20%, а билеты на поезд и самолет — на 16%

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В 2024 году россияне, которые предпочитают организовывать путешествия самостоятельно без помощи туроператоров, бронировали отели и билеты через онлайн-сервисы на 40% чаще, чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), с которым ознакомился РБК. В ассоциацию входят крупнейшие участники рынка — «Яндекс Путешествия», «Островок», МТС Travel, «Туту», «Авито Путешествия», Aviasales и «Путешествия в Т-банке».

Как считали В рамках исследования были проанализированы бронирования пользователями жилья, авиа и ж/д билетов через входящие в АТАГ онлайн-сервисы. Для анализа были взяты данные за период с середины декабря 2023 года по середину декабря 2024 года, а сравнение проводилось с аналогичным периодом годом ранее. Традиционно большинство туристов путешествуют по России самостоятельно, ранее указывала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее оценкам, летом 2023 года доля самостоятельных туристов составляла около 90%.

Рост спроса на услуги онлайн-агрегаторов может быть связан с адаптацией туристов к отечественным сервисам после ухода крупнейших западных игроков — Booking и Airbnb — объясняют в ассоциации. К тому же у сервисов выросло предложение, что также могло повлиять на рост спроса. Например, в МТС Travel ассортимент отелей и других объектов размещения с начала года увеличился на 44%, у «Островка» — на 40%. Расширение ассортимента может быть связано с появлением удобного способа заключения контрактов с сервисами для отельеров и владельцев жилья, указывают в АТАГ. Кроме этого, важным трендом в «цифровом» туризме в 2024 году стало постепенное объединение турагрегаторами всех тревел-услуг (билетов, отелей, идей для маршрутов, экскурсий, туров и страховки) в одном месте, отметили в ассоциации.

Куда ездили чаще всего

Самыми популярными регионами для путешествий в 2024 году традиционно были Краснодарский край, Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург — на эти направления пришлось около трети всех бронирований, рассказали в АТАГ. В топ-10 также вошли Республика Татарстан, Нижегородская и Калининградская области, Ставропольский край, Ростовская и Ярославская области.

У «Авито Путешествий» в 3,5 раза увеличилось число бронирований квартир посуточно в регионах Дальнего Востока, Приморском, Хабаровской крае и Амурской области. У «Яндекс Путешествий» в 2024 году среди всех внутренних направлений заметнее всего вырос спрос на поездки на Алтай, Северный Кавказ, в Крым и города Русского Севера. Эти направления объединяет близость к природе, наличие возможностей для активного отдыха или больших водоемов, указывают в АТАГ. Сервис «Путешествия в Т-банке» отметил рост бронирования отдыха в Карелии.

Также у самостоятельных путешественников вырос интерес к поездкам в старинные русские города. Например, у МТС Travel в полтора-два раза относительно прошлого года увеличился спрос на поездки в Ростов Великий, Коломну, Рыбинск и Кострому. А в «Яндекс Путешествиях» отметили популярность Суздаля и города Шуя в Ивановской области.

Как изменились цены в отелях и апартаментах

Средний чек на отели, по подсчетам АТАГ, вырос примерно на 20% к прошлому году. При этом проживание в апартаментах обходилось дешевле, чем в отелях. Так, средний чек на квартиру или гостевой дом на сутки в целом по России составил 3,5 тыс. руб., по данным «Авито Путешествий» и МТС Travel. В то же время ночь в отеле, по данным «Островка», стоила в два раза дороже — 6,8 тыс. руб. Стоимость отдыха в четырех- и пятизвездочных отелях, по данным «Яндекс Путешествий», была еще выше — 8,9 тыс. и 16,3 тыс. руб. за ночь соответственно.

На сколько выросли цены на билеты Средний чек на авиа- и железнодорожные билеты, по данным сервиса «Туту», вырос на 16% к 2023 году. Но на некоторых популярных направлениях перелет подорожал заметнее. Например, путешественники из Москвы в среднем потратили на 30% больше, чем в прошлом году, на перелет в Екатеринбург, Самару, Сочи и Петербург, следует из данных «Туту».

Рост интереса к апартаментам и глэмпингам

На фоне роста цен в отелях у туристов вырос спрос на альтернативные средства размещения — глэмпинги, гостевые дома и турбазы. Например, у МТС Travel число бронирований в таком жилье в 2024 году выросло на 48% относительно прошлого года. «Такие объекты часто выбирают для поездок выходного дня или для отдыха на природе. Кроме того, они успешно компенсируют нехватку в регионах качественных отелей», — добавили в АТАГ.

Заметно выросло и число бронирований апартаментов. Например, у МТС Travel оно увеличилось в два раза к прошлому году. Рост отметили и в «Яндекс Путешествиях». «Апартаменты пользуются особой популярностью у больших компаний, семей с детьми, а также для размещения на длительный срок, что позволяет сократить бюджет поездки», — пояснили в АТАГ.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Как Booking и Airbnb ушли из России До 2022 года международный сервис бронирований отелей Booking.com был лидером на российском рынке агрегаторов информации о средствах размещения. Так, по данным ФАС, в 2018 году доля Booking.com составляла 84% в натуральном и 80% — в денежном выражении. Но в марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Booking.com, а также сервис для поиска краткосрочного жилья Airbnb приостановили свою работу в России в связи с «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране». После этого россияне стали чаще бронировать жилье самостоятельно на сайтах отелей, а доля ушедших зарубежных сервисов перераспределилась между российскими сервисами по онлайн-бронированию жилья.